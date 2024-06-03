الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أهمها استصلاح الأراضي والثروة الحيوانية.. 9 ملفات تنتظر وزير الزراعة الجديد

الدكتور جمال صيام
الدكتور جمال صيام

أكد الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن هناك عدد من الملفات تنتظر إنجازها أمام وزير الزراعة الجديد، وهي إعادة تأهيل التعاونيات الزراعية لتصبح قادرة على الإنتاج والتسويق وتوريد مستلزمات الإنتاج الزراعي وإصدار قانون جديد للتعاونيات الزراعي، وأيضًا إعادة النظر في الإرشاد الزراعي، حيث أصبح الإرشاد الزراعي منعدم ويحتاج لتنشيط في ظل حيازة ٨٠% من المزارعين لأقل من فدان.


وقال "صيام" لـ"الدستور" إن هناك ملف البحوث الزراعية وضروة زيادة مخصصات البحث العلمي الزراعي الذي لا يتخطى ٣٠٠ مليون جنيه بنسبة ٣% ومن المفترض أن تكون ١% من إجمالي الناتج القومي وتصل إلى مليارات، وكذلك ملف ترشيد مياه الري بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والري وتحويل أراضي الري بنظام العمر إلى الري الحديث، حيث أن مصر مقبلة على أزمة مياه.


وأضاف "صيام" أن من ضمن الملفات التي تنتظر وزير الزراعة الجديد أيضًا ملف الزراعة التعاقدية والعمل على تطبيقها لحل مشاكل التسويق، حيث أن التجار يحصلون على هامش ربح كبير وضرورة التعاقد بين الجمعيات القوية والمزارعين بعيدًا عن وزارة الزراعة بالتنسيق بين المزارع والتاجر والمصانع وكذلك ملف التفكير في سلاسل القيمة المضافة والتكامل بين المنتج والمستهلك وتقليل دور تاجر الجملة والسمسار وعمل جمعيات للمنتجات وتجميع المنتجين الصغار في جمعيات صغيرة تضم المزارعين والمنتجات.

وقال إن هناك ملف الثروة الحيوانية وإحلال الأبقار والجاموس الخليط محل الأبقار والجاموس المحلي ورفع إنتاجية الأعلاف الخضراء بنسبة ٥٠% وحل مشكلة مشروع البتلو من خلال العمل الجماعي والتمويل، مشيرًا إلى أن هناك الملف التصديري للحاصلات الزراعية من الخضار والفاكهة بتصنع هذه المنتجات بدلاً من تصديرها طازجة للحصول على قيمة مضافة، حيث أن التصدير الطازج يهد المياه، مشيرًا إلى أن مصر الأولى في زراعة التمور وتصدر ٢% فقط من إنتاج العالم نتيجة زراعة أصناف غير جيدة.

وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن هناك ملف التوسع الأفقي في المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي وضرورة عمل دراسات لهذه المشروعات وعمل تكامل زراعي تصنيعي للحاصلات الزراعية وتشغيل الشباب وأيضًا حل مشاكل جمعيات الصيد والصيادين وتحديث أسطول الصيد واستغلال بحيرة ناصر السد العالي من خلال الدعم الفني والاستثمارات.

أهمها استصلاح الأراضي والبحوث الزراعة والصادرات الزراعية والثروة الحيوانية استغلال البحيرات قدم ملفات تنتظر وزير

مواد متعلقة

صُناع وأبطال "صدفة" فى ندوة "الدستور": ناقشنا قضايا مجتمعية جادة فى قالب شعبى

"التنمر والسخرية وأثرهما".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 10 مايو 2024

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع (إنفوجراف)

"تدمير ميركافا وكمين محكم".."حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

"كما لو أننى فى غرفة معتمة".. خمس شعراء عالميين كتبوا انتحارهم فى قصائدهم

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

تقارير عبرية تكشف أسرار اقتراح بايدن لهدنة غزة.. ماذا حدث قبل الخطاب؟

نتنياهو: اتفقنا فى حكومة الحرب على تدمير حماس واستعادة المحتجزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل