"حزب الحرية": نحتاج حكومة لديها حلول جديدة بملفات الزراعة والصناعة والاقتصاد

تقدم حزب الحرية المصري بالشكر والتقدير إلى الحكومة السابقة، لما قدمته من مجهودات ومقترحات في حدود الإمكانات المتاحة في هذا الوقت، والتوفيق لها في تسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة تكمل المسيرة وتحاول أن تضع حلول فورية وعاجلة للمشكلات التي تؤرق الشارع المصري.

الشعب المصري تحمل فترة صعبة كان فيها هو البطل نظرا لما تمر به المنطقة والعالم من ظروف

كما أكد النائب احمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن الشعب المصري تحمل فترة صعبة كان فيها هو البطل نظرا لما تمر به المنطقة والعالم أجمع من حروب وضغوطات أثرت على الأوضاع في مصر، ولذلك يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي جاهدا في اختيار كوادر تسير بخطى سريعة نحو الجمهورية الجديدة ومتطلبات المواطنين خاصة محدودي الدخل.

وإضاف مهنى، أنه يتمنى التوفيق لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مهامه القادمة ليحقق إنجازات جديدة في المرحلة المقبلة، وأن يوفق في اختيار ذوي الخبرات القادرين على إدارة الملفات بالحكومة وتقديم حلول خارج الصندوق للمشكلات بجميع القطاعات الحكومية.

أبرز الملفات التي يجب على الحكومة المقبلة الاهتمام بها

وطالب مهنى، أن تهتم الحكومة الجديدة بملفات الزراعة والصناعة والاقتصاد، خاصة الملف الاقتصادي يحتاج أفكارا متطورة تساهم في خلق فرص جديدة للاستثمار، وجلب السياح وتوفير العملة الأجنبية، وأيضا فإن ملف الزراعة يساهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية خاصة عندما يساهم في التصدير أو عدم الاستيراد كلاهما يوفر دخلا للدولة ويوفر العملة الصعبة للأمور الاكثر احتياجا.