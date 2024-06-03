غرفة القاهرة تشيد بمبادرة "كلنا واحد" لتحقيق الحماية الاجتماعية

أشاد مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري، بالمبادرة الرئاسية "كلنا واحد" التي انطلقت الأسبوع الجاري في المرحلة الـ26 منها، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقدم أسعارًا مخفضة للسلع لدعم المواطنين على مستوى الجمهورية، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة أمس الأحد.

وأكّد أيمن العشري أهمية مردود هذه المبادرة على المواطنين وعلى استقرار السوق بشكل عام، حيث إنها تحقق الحماية الاجتماعية وتسهم في زيادة معروض السلع وتحافظ على توازن الأسعار؛ مما ينعكس إيجابيًا على السوق الذي يخضع لآليات العرض والطلب.

وحثّ "العشري" منتسبي غرفة القاهرة على أهمية دعم ومساندة هذه المبادرة التي تحقق الانتشار الأوسع على مستوى الجمهورية، وبالتالي الاستفادة منها هي الأكبر للمواطنين، موجهًا شكره لكل من يسهم في نجاحها حيث حققت نجاحًا واضحًا خلال مراحلها السابقة أدّى إلى وصولها للمرحلة الـ26 وهذا يؤكد تطويرها باستمرار، والتجار يساهمون بها بسلع ذات أسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق الحر نتيجة تقليل حلقات التداول.

مبادرة "كلنا واحد"

ولفت "العشري" إلى أن مبادرة "كلنا واحد" التي تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتطلقها وزارة الداخلية تراعي التوزيع الجغرافي، بحيث يستفيد منها جميع المواطنين وهذا الأمر له أهمية خاصة بأن تكون المبادرة متواجدة في أكبر عدد من مناطق الجمهورية وهو ما يزيد من نجاحها.

ووجَّه شكره لكل من يساهم في نجاحها حيث حققت نجاحًا واضحًا خلال مراحلها السابقة أدّى إلى وصولها للمرحلة الـ،26 وهذا يؤكد تطويرها باستمرار، والتجار يساهمون بها بسلع ذات أسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق الحر نتيجة تقليل حلقات التداول.

ولفت "العشري" إلى أن مبادرة "كلنا واحد" التي تُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتطلقها وزارة الداخلية تراعي التوزيع الجغرافي، بحيث يستفيد منها جميع المواطنين وهذا الأمر له أهمية خاصة بأن تكون المبادرة متواجدة في أكبر عدد من مناطق الجمهورية وهو ما يزيد من نجاحها.