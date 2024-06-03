"يويفا" يعلن التشكيل المثالي لـ دورى أبطال أوروبا 2023-2024

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، عن التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال أوروبا، لموسم 2023-2024، بعد انتهاء منافساتها السبت الماضي.

وتوج نادي ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بروسيا دورتموند الألماني في المباراة النهائية للبطولة والتي جمعتهما على ملعب ويمبلي بالعاصمة الانجليزية لندن، بهدفين دون رد.

وضم التشكيل 4 لاعبين من ريال مدريد، و4 من بروسيا دورتموند، طرفي المباراة النهائية، بالإضافة إلى لاعب من مانشستر سيتي وآخر من باريس سان جيرمان.

التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا 2023-2024

وجاء التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: جريجور كوبيل، بروسيا دورتموند.

خط الدفاع: داني كارفخال، ريال مدريد، أنطونيو روديجير، ريال مدريد، ماتس هوميلز، بروسيا دورتموند، إيان ماتسين، بروسيا دورتموند.

وسط الملعب: مارسيل سابيتزر، بروسيا دورتموند، فيتينيا، باريس سان جيرمان، جود بيلينجهام، ريال مدريد.

الهجوم: فيل فودين، مانشستر سيتي، هاري كين، بايرن ميونخ، فينسيوس جونيور، ريال مدريد.

وتوج البرازيلي فينسيوس جونيور بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا عن نسخة الموسم المنقضي، بعد مساهمته في تتويج ريال مدريد باللقب الأوروبي.

وحقق هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، جائزة هداف البطولة بعدما اعتلى ترتيب الهدافين برصيد 8 أهداف، مناصفة مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

وجاء فينسيوس جونيور في المركز الثالث بترتيب الهدافين رفقة الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، والنرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، برصيد 6 أهداف لكل منهم.

وبهذا التتويج، عزز نادي ريال مدريد تربعه على عرش الأندية المتوجة بلقب دوري أبطال أوروبا بوصوله للقب رقم 15 في تاريخه، ليصبح الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه، ميلان الإيطالي، 8 ألقاب.

كما عادل توني كروس، ولوكا مودريتش، وناتشو فيرنانديز، وداني كارفخال، رقم خوانيتو، أسطورة ريال مدريد السابق، كأكثر اللاعبين المتوجين بلقب دوري أبطال أوروبا مع نادٍ واحد، بوصولهم للقب السادس في مسيرتهم مع ريال مدريد.

ومن المقرر أن تجرى منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بمشاركة 36 فريقًا، بدلًا من 32.