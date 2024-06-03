"المصريين الأحرار" يوجه الشكر لحكومة مدبولى.. ويؤكد على أهمية الأهداف التى حددها الرئيس للحكومة الجديدة

تابع حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتورعصام خليل، باهتمامٍ بالغٍ تكليف الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، ويرى فيه انعكاسًا لحرص القيادة السياسية على تحقيق أهدافٍ وطنيةٍ ساميةٍ وبناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في مصر.

وأكد الحزب على أهمية الأهداف التي حددها الرئيس لتشكيل الحكومة الجديدة، وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، وهو ما ينادى به الحزب عبر سنوات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

وثمّن حزب المصريين الأحرار حرص الرئيس على وضع محددات ومواصفات الوزير المختص لكل حقبة بأن يكون على كفاءة وخبرة وقدرة متميزة، وأن يتبع سياسات واضحة تتوافق مع معطيات المرحلة من خلال الاستراتيجيات والتعامل الدقيق مع كل محور ووزارة مختصة.

وأكد الحزب أن تكليف الحكومة الجديدة لا يعني تغيير أسماء فقط، بل تغيير في السياسات من خلال التركيز على محاور أساسية وضع خطوطها الرئيس في توجيهاته الواضحة وأولوية قصوى هي بناء المصري صحيًا وتعليميًا وثقافيًا، مع الحفاظ التام على الهوية الوطنية المصرية؛ ويثمن الحزب تكليف الرئيس الواضح للوزارات المعنية بالاقتصاد للعمل على زيادة الاستثمارات والرقابة على الأسعار وضبط الأسواق.

ووجَّه حزب المصريين الأحرار الشكر للحكومة السابقة على ما قدمته خلال الفترة الماضية، ويؤكد على أن كل حكومة لها ما لها وعليها ما عليها؛ وإذ يُعرب الحزب عن سعادته بوجود أمور واضحة مبشرة بالأمل وملامح عمل وخطوط عريضة وضوابط الوزارات ومعايير والمهام المحددة، ويؤكد على دعمه الكامل للحكومة الجديدة في تحقيق الأهداف الوطنية للوصول إلى مصر التى نحلم بها.