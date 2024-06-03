الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيلينجهام يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب فى دورى أبطال أوروبا

جود بيلينجهام
جود بيلينجهام

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الإثنين، فوز النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب شاب في دوري أبطال أوروبا.

جود بيلينجهام يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في دوري أبطال أوروبا

أكد الاتحاد الأوروبي "يويفا" عبر حسابه على منصة "إكس"، فوز جود بيلينجهام بجائزة أفضل لاعب شاب في بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

وتألق جود بيلينجهام بشكل كبير مع ريال مدريد، إذ ساهم في قيادة فريقه نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، على حساب بروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد.

وسجل هدفي ريال مدريد داني كارفخال وفينيسيوس جونيور في الدقيقتين 73 و82 من عمر المباراة، ليحصد النادي الملكي لقب دوري أبطال أوروبا. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وبذلك نجح فريق ريال مدريد في تعزيز صدارته لقائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب دوري الأبطال برصيد 15 لقبًا، متفوقًا على ميلان الإيطالي المتوّج باللقب 7 مرات.

كذلك أصبح ريال مدريد أول فريق يحصد لقب دوري الأبطال 15 مرة في تاريخه، من أصل 18 نهائي خاض فيها المباراة النهائية.

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فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

ماذا قدم جود بيلينجهام مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

وشارك جود بيلينجهام في 11 مباراة مع ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، سجل خلالهم 4 أهداف، وصدم 5 تمريرات حاسمة.

وبشكل عام، شارك بيلينجهام في 42 مباراة هذا الموسم مع ريال مدريد في جميع المسابقات، سجل خلالهم 23 هدفًا، وقدم 13 تمريرة حاسمة.

يذكر أن جود بيلينجهام قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2023 الماضي، قادمًا من بروسيا دورتموند، مقابل 103 ملايين يورو مبلغ ثابت، بالإضافة إلى 30% متغيرات مستقبلية، لتصبح القيمة النهائية 134 مليون يورو كحد أقصى، وبعقد يمتد حتى عام 2029.

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