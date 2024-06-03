الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد حمدى يحقق إنجازًا فى بطولة كأس العالم للرماية بألمانيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حقق الرامي المصري محمد حمدي، لاعب منتخب مصر للرماية إنجازا كبيراً، بتسجيل رقم مصري وأفريقي جديد "632.8" ولأول مرة رامي بندقية يحقق هذا الإنجاز، ويتأهل لنهائيات كأس عالم.

وبهذا الإنجاز صعد حمدي إلى المركز السادس على مستوى العالم في مسابقة (10 متر بندقية ضغط هواء رجال)، ليصل إلى نهائيات بطولة كأس العالم للرماية بمدينة ميونخ في ألمانيا.

تحقيق هذا المركز المتقدم يعتبر خطوة ممتازة في ظل الاستعداد للمشاركة في أولمبياد باريس تحت إدارة مدرب اللاعب كابتن أمجد حسين المدير الفنى للبندقية.

وأقيمت المنافسات وسط أجواء صعبة، حيث شارك في البطولة أفضل الرماة حول العالم من 60 دولة، وقدم محمد حمدي أداءً مميزاً في منافسات البطولة.

وأشاد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، بالأداء المميز الذي يقدمه الرماة المصريين في بطولة كأس العالم للرماية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإنجازات تعكس حجم التطور الكبير الذي تعيشه رياضة الرماية في مصر.

وأعرب حسني عن سعادته بهذه النتيجة، وتقديم نتائج مميزة في بطولة كأس العالم بألمانيا رغم صعوبة المنافسة مع أفضل الرماة حول العالم، مؤكدا أن المشاركة في البطولة تكسب اللاعبين فرصة جيدة للاحتكاك بمنافسين أقوياء وتمنحهم خبرات كبيرة تؤهلهم للمنافسة على الميداليات في البطولات الدولية والدورات الأولمبية.

وتقدم اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورعاة الاتحاد المصري للرماية على مجهوداتهم ودعمهم المتواصل.

الجدير بالذكر أن الرامي محمد حمدي قد حجز مقعدا في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

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