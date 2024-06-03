محمود مسلم: تشكيل حكومة جديدة يصب فى صالح تنشيط العمل الحكومى

قال الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بالمجلس: "إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لها ما لها وعليها ما عليها، ولكنها واجهت تحديات ضخمة وظروفًا صعبة بداية من كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية وحرب غزة، وما أعقب مثل هذه الأمور من ارتفاع الأسعار العالمية، وهو ما انعكس على مصر بشكل أو بآخر".



وأضاف "مسلم"، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن خطاب تكليف الحكومة يهتم بالإنسان والصحة والتعليم، وهي الأمور التي نالت جهدًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن "الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي لها شكل جديد ومتطلبات جديدة، وسيحاول الدكتور مصطفي مدبولي، بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وإعادة الثقة فيه، تلبيتها".



وتابع "مسلم" أن استقالة الحكومة أمر متوقع، ويصب في تنشيط العمل الحكومي وتطويره وفقًا للمستجدات الجديدة، مشيرًا إلى أنه قد مر 6 سنوات على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم تكليفه أول مرة في 7 يونيو 2018.

واستكمل أن "التكليف الجديد فرصة أن تجدد الحكومة شبابها وتزيد عدد نواب الوزراء، وهى التجربة التي بدأها الرئيس السيسي منذ فترة سواء نواب الوزراء أو المحافظين، خاصة أن هناك عددًا من الوزراء يكاد يكون وصل إلى حد العشر سنوات أو أقل قليلًا".