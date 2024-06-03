الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب "المصريين": الحكومة السابقة أدت دورها وتكليفات رئاسية محددة للحكومة الجديدة

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا

وجه المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، الشكر والتقدير للحكومة المصرية بعد تقديم استقالتها للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه الحكومة واجهت تحديات ضخمة وظروف صعبة بداية من كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع الأسعار العالمية، وانعكس ذلك على الدولة المصرية.

وقال "أبوالعطا"، في بيان اليوم الإثنين، إن استقالة الحكومة هدفها بكل تأكيد تنشيط العمل الحكومي وتطويره لمواكبة المستجدات الجديدة، موضحًا أن هذه الحكومة بذلت كل ما في وسعها لخدمة المواطن ولكن التحديات التي واجهت الدولة المصرية نتيجة الأحداث العالمية وما تشهده المنطقة من اضطرابات أثر بدوره على الدولة المصرية ومعاناة المواطن مؤخرًا من ارتفاع الأسعار.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الحكومة السابقة أدت دورها على أكمل وجه ولم تقصر في أداء دورها ولكن الأحداث العالمية شكلت ضغوطات كبيرة عليها، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة ستبدأ مرحلة جني ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته الدولة المصرية مؤخرًا، وتكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة تعكس احتياجات رجل الشارع.

وأوضح أن الحكومة السابقة واجهت أخطر التحديات داخليًا وخارجيًا، والوطن يحتاج إلى دماء جديدة، تساعد في إنجاز حلقات المشروع الوطني، ووضع الحلول الناجزة للمشاكل والأزمات التي تواجه المواطنين، مؤكدًا أن تغيير الحكومة سيكون نحو الأفضل ويواكب الجمهورية الجديدة التي شيدها الرئيس السيسي.

حزب المصريين تحديات ضخمة ظروف صعبة الحرب الروسية الأوكرانية ارتفاع الأسعار العالمية

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