اليوم.. عرض فيلم "وش في وش" بمركز الإبداع بالأوبرا

يعرض اليوم الإثنين فيلم "وش في وش" بطولة النجم محمد ممدوح وإخراج وليد الحلفاوي، داخل سينما مركز الإبداع بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم السنوي الـ50 للسينما المصرية، والتي تقام تحت شعار "تحيا المقاومة .. لتحيا فلسطين" وتمتد الفعاليات حتى 12 يونيو الجاري، برعاية وزارة الثقافة وبدعم من صندوق التنمية الثقافية.

اليوم.. عرض فيلم "وش في وش" بمركز الإبداع ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم السنوى

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في السادسة مساءً، وتكون مدة عرض الفيلم 80 دقيقة وحاز على إعجاب النقاد والجمهور ويعتبر من أفضل أفلام موسم 2023 السينمائي.

ويعقب الفيلم ندوة مع صناعه وهم (المنتج احمد فهمي - المخرج وليد الحلفاوي - المؤلف الموسيقي خالد الكمار).

قصة وأحداث فيلم "وش في وش"

تدور قصة وأحداث الفيلم السينمائي "وش في وش" حول عائلتين تحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود، وذلك في إطار اجتماعى لايت داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة، ويجسدهما محمد ممدوح وأمينة خليل، ويكونان مختلفي الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ويقدم فيه محمد ممدوح دور مهندس في تجربة جديدة عليه، حيث يناقش مشاكل الحياة الزوجية في مصر بشكل مختلف، ويتطرق للكثير من المشكلات التي يتعرض لها الأزواج وكيف يخرجون منها، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة.

فيلم "وش في وش" يروى قصة زوجين شابين تجمع الصدفة بين عائلتيهما في شقتهم المغلقة على الجميع اضطرارًا.. وهنا تنشأ المواقف الكوميدية التي تفجرها الاختلافات الثقافية والاجتماعية بين العائلتين.

صناع وأبطال فيلم وش في وش

يشارك في بطولة فيلم "وش في وش" بجانب النجم محمد ممدوح كل من الفنانين أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومي فؤاد، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، سلوى محمد علي، الفيلم من إخراج وليد الحلفاوي.

فعاليات مهرجان جمعية الفيلم السنوى الـ 50 للسينما المصرية

يذكر أن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم السنوى الـ 50 للسينما المصرية، تقام برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع، وتمثل اليوبيل الذهبي لمهرجان جمعية الفيلم لروح الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني ، والمخرج والسيناريست الكبير عصام الشماع، كما تم اختيار النجم الكبير حسين فهمي ليكون ضيف الشرف، ويحتفي المهرجان هذا العام بالذكرى المئوية لكل من سامية جمال ، وفؤاد المهندس، وعبد المنعم إبراهيم.