الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

7 يونيو.. انطلاق مؤتمر الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية

المكملات الغذائية
المكملات الغذائية

تعقد الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، الجمعة المقبل، المؤتمر السنوي لها تحت شعار "غذاء آمن لمستقبل آمن"، حيث يأتي مواكبًا لليوم العالمي لسلامة الغذاء.


وأكد الدكتور محمد أنور رئيس جمعية منتجي ومصدري المكملات الغذائية، أن 7 يونيو من كل عام يعتبر يومًا للاحتفال بسلامة الغذاء طبقًا لأجندة الأمم المتحدة، حيث كان الاحتفال الأول بهذه المناسبة في مصر عام 2022 تحت رعاية مصنع أورجانكس للمكملات الغذائية، ولكن احتفال هذا العام يتم برعاية الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية والمشهرة في وزارة التضامن الاجتماعي بهدف ضم جهود كل الشركات والمصانع العاملة في القطاع تحت مظلة واحدة وداعمة للجميع.


وأضاف "أنور"، أن الجمعية تنتهز هذه المناسبة العالمية لتسليط الضوء على صناعة المكملات الغذائية التي توطنت حديثا في مصر، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يهدف أيضًا إلى رفع الوعي حول أهمية تعزيز الجهود العالمية للحد من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء.


وقال إن هيئة سلامة الغذاء كان لها الفضل فى رفع جودة المكملات الغذائية باعتماد المصانع فى القائمة البيضاء التى تطبق أعلى معايير الجودة، ما أدى إلى زيادة ثقة المستهلكين داخل وخارج مصر فى منتجات الشركات المحلية وسهل من اعتمادها فى الدول العربية والأفريقية.


وتأسست جمعية منتجي ومصدري المكملات الغذائية عام 2022 على على توحيد الرؤية والجهود بجانب إزالة العراقيل التي تواجه شركات القطاع من خلال التواصل مع الهيئات على على رأسها الهيئة العامة لسلامة الغذاء لتقنين أوضاع الشركات الناشئة.


يذكر أن الدور التوعوي للجمعية خلال الفترة المقبلة يتمثل في إعداد دورات تدريبية لتوعية المستهلكين عن كيفية استخدام المكملات الغذائية بطريقة أمنة ومدروسة، مطالبًا بضرورة تثبيت التشريعات الخاصة بالمكملات الغذائية.


وتلعب صناعة المكملات الغذائية دورًا هامًا، حيث تُقدم للمستهلكين مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي قد لا يتمكنون من الحصول عليها بكميات كافية من خلال نظامهم الغذائي المعتاد.

الجمعية المصرية لمصدري المؤتمر السنوي الامم المتحدة المستويات الجهود العالمية

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