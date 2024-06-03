الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب نيمار.. الهلال السعودى يُضحي بخدمات ميشيل ديلجادو

نيمار
نيمار

يسعى نادي الهلال السعودي لإعادة قيد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، في قائمة الفريق خلال الموسم الجديد 2024-2025.

وكان نيمار يُعاني من الإصابة الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى، والتي أجبرته عن الغياب طوال الموسم.

تعرّض نيمار لهذه الإصابة القوية قبل نهاية الشوط الأول من المباراة، التي خسرها منتخب بلاده البرازيل أمام أوروجواي، يوم 17 أكتوبر الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

الهلال السعودي يُخطط لإعادة قيد نيمار

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن مسئولي الهلال استقروا على إعادة قيد نيمار في قائمة الفريق للموسم المقبل، بدلًا من مواطنه ميشيل ديلجادو، الذي يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن ميشيل ديلجادو أصبح خارج حسابات فريق الهلال للموسم الجديد، في ظل اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه، من بينهم نادي فلامنجو البرازيلي.

تقرير صحيفة "الرياضية" عن قيد نيمار

وأضافت الصحيفة السعودية، أن إدارة نادي الهلال بدأت بالفعل في التحرك لإيجاد بديل مناسب يُجيد اللعب في مركزي الهجوم والجناح، ولكن بشرط أن يكون لاعب أجنبي صغير من مواليد 2003.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة نادي الهلال تسعى لتطبيق قرار اتحاد كرة القدم، بالتعاقد مع لاعبين أجنبيين اثنين من مواليد 2003.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للبرازيلي ميشيل ديلجادو مع الهلال في 30 يونيو 2025، وحصد معهم 5 ألقاب.

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يذكر أن فريق الهلال قد توّج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الجمعة الماضي، على حساب النصر بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

ونجح فريق الهلال المُلقب بـ"الزعيم" في الجمع بين لقبي الدوري السعودي "روشن" وكأس خادم الحرمين الشريفين خلال الموسم الجاري.

الهلال السعودي الهلال نيمار ديلجادو ميشيل ديلجادو البرازيل

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