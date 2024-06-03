الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحركة الوطنية: الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة.. وبناء الإنسان على رأس أولوياتها

اللواء رؤوف السيد
اللواء رؤوف السيد

وجه اللواء رءوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية الشكر إلى الحكومة السابقة التي تقدمت باستقالتها اليوم لرئيس الجمهورية مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب جهدًا مضاعفًا من الحكومة الجديدة لتنفيذ التكليفات التي كلف بها الرئيس السيسي خاصة المتعلقة بالجوانب السياسية والاقتصادية والأمن القومي المصري، وكذلك بناء الإنسان المصري الذي جاء علي أولويات التكليف الرئاسي الجديد.

وتابع اللواء رءوف  أنه لا أحد ينكر الجهد الذي قامت به الحكومة طوال المرحلة الماضية في ظل تحديات صعبة وتقلبات اقليمية ودولية شديدة الحرج والحساسية الأمر الذي أثر سلبًا علي اقتصاديات كل دول المنطقة، ولكن الحكومة مارست دورها بمنتهي الحيادية والحرفية بما حافظ علي أمن واستقرار مصر الامر الذي يستدعي منا توجيه الشكر علي مجهوداتها السابقة.

وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية تصريحاته مؤكدًا خلالها أن المرحلة القادمة ستشهد تغييرات كبيرة في الأداء والممارسة الميدانية في ضوء التكليفات الرئاسية المتعلقة بضرورة العمل علي تحسين الأوضاع الاقتصادية والارتقاء بحياة المواطن ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والتركيز علي جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية، وتشجيع القطاع الخاص، وضبط الأسعار، ووضع حد للتضخم، وفرض رقابة علي الأسواق بما يحمي المواطن من غلاء الأسعار.

 

تكليف من الرئيس

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأنه تقدم صباح اليوم باستقالة الحكومة، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأضاف رئيس الوزراء أنه شرُف بتكليفه من الرئيس، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس على تجديد ثقته في تولى المسئولية كرئيس للوزراء الفترة المقبلة، وأعاهده ببذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأبنائه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفات محددة من الرئيس في عدة مجالات، سيتم العمل على تنفيذها، فور الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد.

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لكل زملائه من الوزراء والمحافظين، ونوابهم، وجميع أعضاء الحكومة، على ما بذلوه من جهود مضنية، في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة.

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