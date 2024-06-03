يعد تناول الفواكه المنعشة طريقة ممتعة للتغلب على حرارة الصيف، وهي مخزن للفيتامينات والمعادن المهمة، وتعمل على تجديد مستويات الطاقة في أيام الصيف الحارة، ووفقًا لموقع "Hindustan times".

أثبتت الدراسات أن تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، الفواكه مليئة بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في منع إصابات الشرايين، يوصى الأطباء بتناول مجموعة واسعة من الفواكه والخضروات للحفاظ على قلبك في أفضل حالاته، وإليكم أبرزهم في السطور التالية.

فواكه تدعم صحة القلب وتقوي المناعة في الصيف

التفاح: يحتوي على ألياف قابلة للذوبان، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم. كما أنها غنية بمضادات الأكسدة والفلافونويد، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الموز: يعتبر مصدر ممتاز للبوتاسيوم الذي يلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على صحة القلب من خلال المساعدة في تنظيم ضغط الدم. كما أنها منخفضة في الصوديوم، وهو أمر مهم لصحة القلب.

الأفوكادو: غني بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ ورفع مستويات الكوليسترول الجيد، كما أنها تحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم.

العنب: يحتوي العنب، وخاصة الأنواع الحمراء والأرجوانية، على مضادات الأكسدة التي تسمى البوليفينول، والتي ثبت أنها تحسن صحة القلب عن طريق تقليل الالتهاب ومنع جلطات الدم.

الرمان: غني بمضادات الأكسدة، وخاصة البونيكالاجين والأنثوسيانين، والتي يمكن أن تساعد في حماية القلب عن طريق تقليل الالتهاب وتحسين مستويات الكوليسترول.

البطيخ: هو فاكهة مرطبة وغنية أيضًا بالليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تقليل الالتهاب ومنع الأضرار التأكسدية للقلب.