الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فواكه تدعم صحة القلب وتقوي المناعة في الصيف

فواكه
فواكه

يعد تناول الفواكه المنعشة طريقة ممتعة للتغلب على حرارة الصيف، وهي مخزن للفيتامينات والمعادن المهمة، وتعمل على تجديد مستويات الطاقة في أيام الصيف الحارة، ووفقًا لموقع "Hindustan times".

أثبتت الدراسات أن تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، الفواكه مليئة بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في منع إصابات الشرايين، يوصى الأطباء بتناول مجموعة واسعة من الفواكه والخضروات للحفاظ على قلبك في أفضل حالاته، وإليكم أبرزهم في السطور التالية.

txt

مأكولات صحية لتقوية عضلة القلب

فواكه تدعم صحة القلب وتقوي المناعة في الصيف

التفاح: يحتوي على ألياف قابلة للذوبان، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم. كما أنها غنية بمضادات الأكسدة والفلافونويد، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الموز: يعتبر مصدر ممتاز للبوتاسيوم الذي يلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على صحة القلب من خلال المساعدة في تنظيم ضغط الدم. كما أنها منخفضة في الصوديوم، وهو أمر مهم لصحة القلب.

الأفوكادو: غني بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ ورفع مستويات الكوليسترول الجيد، كما أنها تحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم.

العنب: يحتوي العنب، وخاصة الأنواع الحمراء والأرجوانية، على مضادات الأكسدة التي تسمى البوليفينول، والتي ثبت أنها تحسن صحة القلب عن طريق تقليل الالتهاب ومنع جلطات الدم.

الرمان: غني بمضادات الأكسدة، وخاصة البونيكالاجين والأنثوسيانين، والتي يمكن أن تساعد في حماية القلب عن طريق تقليل الالتهاب وتحسين مستويات الكوليسترول.

البطيخ: هو فاكهة مرطبة وغنية أيضًا بالليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تقليل الالتهاب ومنع الأضرار التأكسدية للقلب.

الفواكه تناول الفواكه الصيف حرارة الصيف أيام الصيف الحارة الطاقة

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الإثنين 3 يونيو في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

من الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب القولون التقرحى؟

أخبار فاتتك|مرتضى منصور أمام القضاء بسبب "الخطيب" والاحتلال يشن غارات على سوريا

مأكولات صحية لتقوية عضلة القلب

تعرف على موعد انتهاء الموجة الحارة وتوقعات الأرصاد عن حالة الطقس غدا

توم كروز يأمل الدخول في علاقة حب مع أنجلينا جولي

ماذا تقدم البلوجر سمية نستون على تيك توك؟

تابع حالة الطقس الأحد ٢ يونيو في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

تقارير عبرية تكشف أسرار اقتراح بايدن لهدنة غزة.. ماذا حدث قبل الخطاب؟

نتنياهو: اتفقنا فى حكومة الحرب على تدمير حماس واستعادة المحتجزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل