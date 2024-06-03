موعد انكسار الموجة الحارة والأرصاد تكشف أخر تطورات حالة الطقس

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وموعد انكسار الموجة الحارة وكافة التفاصيل حول حالة الطقس اليوم وحتى نهاية الأسبوع.

حالة الطقس اليوم

تستمر الموجة الحارة في التأثير على معظم مناطق الجمهورية اليوم، حيث تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا ملموسًا في عدة مناطق، مما يجعل الأجواء شديدة الحرارة نهارا، وسجلت درجة الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى حوالي 37 درجة مئوية بينما تسجل درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية 30 درجة مئوية وفي جنوب سيناء وصلت درجة حرارة العظمى إلى حوالي 40 درجة مئوية، بينما في شمال الصعيد سجلت درجة الحرارة العظمى حوالي 39 درجة مئوية وفي جنوب الصعيد وصلت درجة الحرارة إلى حوالي 44 درجة مئوية.

موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى استمرار الموجة الحارة التي تجتاح عدة البلاد حتى يوم الأحد 9 يونيو الجاري ومن المتوقع أن تشهد العديد من المناطق درجات حرارة مرتفعة، مع استمرار الأجواء الحارة نهارا وتنخفض ليلا.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة شديدة الارتفاع في معظم الأنحاء نهارا، حيث قد تصل تكون شديدة الحرارة ة يتوقع أن تكون الأجواء معتدلة الحرارة على السواحل الشمالية وليلا تتوقع الأرصاد أن تكون الأجواء مائلة للحرارة خلال ساعات الليل في معظم المناطق، حيث قد تتراوح درجات الحرارة بين معتدلة ودافئة.

وتنصح الأرصاد المواطنين باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع الأجواء الحارة، خلال فترة الموجة شديدة الحرارة مثل شرب كميات كافية من الماء والابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.

وتشير التوقعات إلى أنه من المحتمل أن تستمر هذه الظروف الجوية حتى نهاية الأسبوع، ولذا يُنصح بمتابعة تحديثات الطقس المحلية بانتظام للبقاء على علم بآخر التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب التعرض للأضرار الناجمة عن الحرارة الشديدة.

نشاط الرياح على عدة مناطق

وخلال الفترة من يوم الثلاثاء 4 يونيو وحتى الأحد 9 من الشهر ذاته من المتوقع وجود نشاط للرياح على أغلب المناطق بشكل متقطع، مع تركيزه على مناطق محددة من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد في الأيام الوسطى من هذه الفترة.