الباز: مدبولى واجه تحديات وأزمات كانت تعجز أمامها أى حكومة وتعامل بشكل احترافى

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة "الدستور"، إن الدكتور مصطفى مدبولي واجه تحديات وأزمات كانت تعجز أمامها أي حكومة، منها جائحة كورونا وتبعات الحرب الأوكرانية الروسية، وتعامل بشكل احترافي كبير رغم كم الانتقادات والغضب في بعض الأحيان.

وأضاف "الباز"، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن التعديل الوزاري يعتبر "سنة الحياة.. وسنة العمل السياسي"، ولا يوجد وزير مخلد، ولا بد من الدفع بوجوه جديدة وبالأخص التغيير لبعض الوزارات الخدمية والاقتصادية.

وتابع "الباز" أنه خلال السنوات الماضية، ومع تزاحم الأحداث السياسية، كان يوضح "مدبولي" للمواطنين الحدث ويُطلع المواطن، ويجري مناقشة حرة، وهي تجربة لا بد أن يتم تطويرها في الحكومة المقبلة لأن المواطن عندما يعرف ما تواجهه الحكومة من تحديات يكون لديه قدر من الاستيعاب.

نواب المحافظين أبرز مثال للقيادات الشابة التى تخرجت من البرنامج الرئاسى

وأشار الدكتور "الباز" إلى أن نواب المحافظين أبرز مثال للقيادات الشابة التى تخرجت من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، فهم مارسوا العمل الميداني بين المواطنين، وأصبحوا قادرين على فهم مطالب المواطنين وحل مشاكلهم بما يصب في الصالح العام.