مصر تكشف عن خبايا صفقة الهدنة الأمريكية.. نتنياهو يماطل خوفًا من المتطرفين

أكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن تصريحات وزير الخارجية سامح شكري تكشف عن أسرار جديدة بشأن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن المتعلق بصفقة المحتجزين والهدنة في غزة، حيث قال شكري إن حماس تلقت الخطة بشكل إيجابي، وأضاف أن مصر الآن تنتظر الرد الإسرائيلي، في إشارة إلى الخطوط العريضة للصفقة التي أعلن عنها بايدن.

خبايا صفقة بايدن للهدنة في غزة.. نتنياهو يماطل خوفًا من المتطرفين

وبحسب الصحيفة، فإن تصريحات "شكري" تكشف الكثير عن خبايا هذه الصفقة، خصوصًا فيما يتعلق بالرد الإسرائيلي، حيث أن بايدن قال إن الخطة كانت اقتراح إسرائيلي، وبالرغم من أن هذا لا يشكل مفاجأة للبعض إلا أن الجميع في إسرائيل يعلمون أنه حتى لو كان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد شارك في صياغة الخطة لن يكشف عن هذا الأمر صراحة، وسيجد صعوبة في الإعلان عن قبول الصفقة، بسبب تهديدات وزيري الحكومة المتطرفين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش بتفكيك الائتلاف.

وقالت حماس بعد خطاب بايدن في نهاية الأسبوع إنها تنظر إلى الخطة "بإيجابية"، على الرغم من أنها لم ترد رسميًا بعد على الاقتراح الإسرائيلي، وفي الليلة الماضية فقط أفادت التقارير بأن إسرائيل والوسطاء ينتظرون الآن بيانًا رسميًا من حماس.

وأضافت الحركة في بيانها: "سنوافق على أن نناقش بشكل إيجابي وبناء أي مقترح يقوم على وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة التأهيل وعودة النازحين إلى منازلهم".

وأضافت الصحيفة أن نفس الإشارة الإيجابية من حماس جاءت على خلفية تأكيد الرئيس الأمريكي في تصريحاته على أن الصفقة ثلاثية المراحل يمكن أن تؤدي في النهاية إلى نهاية الحرب.

وأوضح مكتب نتنياهو في وقت لاحق أنه على الرغم من وجود استعداد للمناقشة والاتفاق على إنهاء الحرب، فإن إسرائيل لن تكون مستعدة للقيام بذلك دون تحقيق أهدافها المعلنة الإطاحة بحكم حماس، وإعادة المحتجزين وضمان أن غزة لن تصبح تهديدا لإسرائيل مرة أخرى.

في الوقت نفسه، بحسب شكري، أوضح وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الاثنين مرة أخرى أن إسرائيل لن توافق على حكم حماس في أي خطة لإنهاء الحرب.

وبحسب مكتبه، أكد جالانت في محادثة أجراها خلال الليل مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إسرائيل لن توافق على سيطرة حماس على غزة بعد الحرب، وأبلغه أن المؤسسة الأمنية تروج حاليا لتحركات من شأنها إنشاء بديل للحكم الى حماس.

وقال جالانت: "هذا إجراء ضروري للإطاحة بحكومة حماس ولخلق ضغط من شأنه أن يساعد في عودة المحتجزين".

وأشار غالانت يوم الأحد إلى الخطة التي روجت لها المؤسسة الأمنية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وقال إن إسرائيل "ستعزل مناطق مختلفة" في قطاع غزة، وتزيل أعضاء حماس من هناك، وتجلب قوات أخرى من شأنها تمكين حكم آخر، على حد تعبيره.