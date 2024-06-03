رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يترأس قداسًا في كنيسة السويس الأسقفية

ترأس المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، صلوات القداس الإلهي في كنيسة المُخلص الأسقفية بالسويس، بحضور العميد "رتبة كنسية" هاني شنودة راعي كنيسة الظهور الأسقفية ببورسعيد.

دعوة الكتاب المقدس لنا هي طاعة لتغيير حياتنا للأفضل

تحدث رئيس الأساقفة في عظتهِ، وقال دعوة الكتاب المقدس لنا هي طاعة لتغيير حياتنا لحياة أفضل، ولكي نعيش تلك الحياة نحتاج إلى التقوى التي تُعدّنا للحياة الأبدية مع الله حتى بعد ما تنتهي حياتنا على الأرض.

واستكمل رئيس الأساقفة: الإيمان يجعلنا نحيا حياة الاجتهاد، حيث أن الإيمان الحقيقي ليس وهمًا فهو له علاقة بالواقع، إذ يعطينا الإيمان بكلمه الله معنى للحياه وإننا نعيش من أجل هدف في هذه الحياة.

بعض الخدمات تكون صعبة ويوجد فيها إنكار الذات

واختتم رئيس الأساقفة: جميعنا نتأثر بكل الأحداث التي نمر بها ولكن كما ذُكر في الكتاب المقدس "مِنْ قِبَلِ الرَّبِّ َتَثَبَّتُ خَطَوَاتُ الإِنْسَانِ وَفِي طَرِيقِهِ يُسَرُّ (مز 37:23)"، مستكملًا: بعض الخدمات تكون صعبة ويوجد فيها إنكار الذات ولأجل ذلك نحتاج لكثير من الإيمان، إذ يجعلنا الإيمان نتصالح مع الظروف الصعبة التي نمر بها.

تنظيم برنامج تدريبي لأساسيات المشورة للخدام والقادة

في سياق متصل بالكنيسة الأسقفية، نظمت لجنة خدمة الأسرة بالكنيسة الأسقفية، برنامجًا تدريبيًا لأساسيات المشورة للخدام والقادة، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الخدام والقادة في مجال علم النفس والمشورة، لتمكينهم من تقديم الدعم والرعاية للأسر بشكل أفضل، وقد شارك في البرنامج 50 من قساوسة وخدام الكنيسة الأسقفية، حيث يتلقون على مدار عام محاضرات مكثفة كل شهرين.



اشترك في تقديم المادة الدراسية للحلقة الثالثة الدكتور ماهر الضبع أستاذ علم المشورة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث تناول موضوع العلاج المعرفي السلوكي، وأستاذ كمال جرجس مدير قطاع التدريب في برنامج الحرية ومحاضر بالدبلومة الدولية للتعامل مع السلوكيات الإدمانية.

الجدير بالذكر أن لجنة خدمة الأسرة بالكنيسة الأسقفية، أسستها الكنيسة خصيصًا لمساندة وتدعيم الكنائس والرعاة لتطوير وتنمية خدمة الأسرة.