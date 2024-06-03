الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز

مؤشرات تنسيق مدرسة السويدي 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية

جريدة الدستور

تنسيق مدرسة السويدي، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات الدلالية البحثية عبر محركات البحث جوجل، من الطلبة والطالبات الناجحين بالشهادة الإعدادية والراغبين في الالتحاق بالمدرسة.

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تنسيق مدرسة السويدي 2024

ووفقًا لمصادر داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، أكدت أن تنسيق مدرسة السويدي بالعام الدراسي الحالي 2023/2024، سيقترب من تنسيق العام الماضي.

وأكدت المصادر، أن مدرسة السويدي إلكتروميتر الدولية تقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية من جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وتتواجد مدرسة السويدي إلكتروميتر الدولية في محافظة الجيزة بمنطقة حدائق أكتوبر.

شروط القبول في مدارس السويدي إلكتروميتر الدولية

ومن شروط قبول المدرسة أنه يجب أن لا يزيد سن الطالب المتقدم عن 18 سنة في شهر أكتوبر 2024، وأن يجتاز الاختبارات.

وعن تنسيق مدرسة السويدي إلكتروميتر الدولية للتكنولوجيا التطبيقية الرسمي 2023/ 2024 بحد أدنى 220 درجة، وهي مشتركة للبنات والبنين.

 التقديم للمدرسة الكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الذي يمكن التسجيل فيه طوال شهر يوليو.

كما يمكن التقديم في المدارس التكنولوجيا التطبيقية أو التعليم المزدوج وكذلك مراكز التميز لطلاب الشهادة الإعدادية والأزهرية وطلاب المدارس الدولية والعائدين المصريين والطلاب الوافدين الأجانب، إضافة إلى الطلاب الحاصلين على الإعدادية للعام السابق والراغبين في تغير نوعية التعليم.

ويدخل الطالب على رابط تقديم المدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024 ثم يختار النوع الذي يريد الالتحاق به من أجل تكملة إجراءات القبول.

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واعلنت مديريات التربية والتعليم، نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، لطلاب الصف الثالث الاعدادي للعام الحالي، ويمكن للطلاب اختيار نوع المدرسة الذي يريد الالتحاق بها وفقا لمجموعه وتنسيق كل مدرسة.

كما تحدد تنسيق المدارس سواء الثانوية العامة أو بدئل الثانوية العامة  وفقا لنسب النجاح ومجاميع الطلاب الذين حصلوا عليها بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024.

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