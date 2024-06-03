الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسالة من كتلة الحوار لـ"مدبولي" بشأن الحكومة الجديدة

الدكتور مصطفي مدبولي،
الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء

توجهت كتلة الحوار بالشكر للدكتور مصطفي مدبولي وحكومته المستقيلة عليىالفتره التي تولوا فيها المسؤولية، وهي فترة مليئة بالتحديات، متابعة: اتفقنا واختلفنا مع الحكومه لكنها تظل حكومة وطنية مخلصو.

تشكيل حكومة جديدة تشعر بالمواطن

وأشار كتلة الحوار، إلى تطلعها لتوليه حكومة سياسية تشعر بالمواطن وتقدر أعبائه وتسعى لتحقيق طموحاته المشروعة والعادلة.

وتتمنى كتلة الحوار للدكتور مصطفى مدبولي، التوفيق في اختيار عناصر الحكومه الجديده على أسس من الكفاءه والمسؤولية والابتكار لحلول جديدة تعبر بالوطن من أزمته إلى تحقيق قفزات واسعة تستحق رضا المواطن.

كتلة الحوار مصطفى مدبولى المسؤولية حكومة مدبولي الحكومة الجديدة

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