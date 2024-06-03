الحكومات المصرية.. 10 سنوات من البناء والتغلب على التحديات

شهدت مصر من العام 2014- 2024 تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية مهمة أثرت بشكل مباشر على تركيبة وتوجه الحكومات المصرية، ويستعرض "الدستور" تاريخ الحكومات المصرية خلال آخر 10 سنوات، مع التركيز على التغييرات الرئيسية التي طرأت على كل حكومة..

2014

حكومة إبراهيم محلب: تشكلت هذه الحكومة بعد ثورة 30 يونيو 2013، برئاسة إبراهيم محلب، وركزت الحكومة على استعادة الاستقرار والأمن، وإعادة إطلاق الاقتصاد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

2015

حكومة شريف إسماعيل: تم تشكيل هذه الحكومة بعد فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وركزت الحكومة على تنفيذ مشروعات قومية كبرى، مثل قناة السويس الجديدة، وتطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة.

2018

حكومة مصطفى مدبولي: تم تشكيل هذه الحكومة بعد إعادة انتخاب الرئيس السيسي للمرة الثانية، وركزت الحكومة على استكمال المشروعات القومية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

2020

تعديلات وزارية على حكومة مصطفى مدبولي: تم إجراء تعديلات وزارية على حكومة مدبولي، شملت تغيير بعض الوزراء، وركزت الحكومة على مواجهة جائحة كورونا، وتخفيف آثارها على الاقتصاد والمجتمع.

2021

تعديلات وزارية على حكومة مصطفى مدبولي: تم إجراء تعديلات وزارية أخرى على حكومة مدبولي، شملت تغيير بعض الوزراء، وركزت الحكومة على استمرار جهودها لمواجهة جائحة كورونا، وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحسين مؤشرات الأداء العام.

2022

تعديلات وزارية على حكومة مصطفى مدبولي: تم إجراء تعديلات وزارية جديدة على حكومة مدبولي، شملت تغيير بعض الوزراء، وركزت الحكومة على الاستعداد لتنظيم قمة المناخ COP 27 في شرم الشيخ، وتعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الاستثمار في مصر.

2023

تعديلات وزارية على حكومة مصطفى مدبولي: تم إجراء تعديلات وزارية أخيرة على حكومة مدبولي، شملت تغيير بعض الوزراء، وركزت الحكومة على متابعة تنفيذ المشروعات القومية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور مصر في المحافل الدولية.

2024

حكومة مصطفى مدبولي الحالية: تستمر حكومة مصطفى مدبولي في مهامها حتى الآن، مع التركيز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وحدد الرئيس السيسي سبع أولويات رئيسية للعام المقبل، تركز على الحفاظ على الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتعزيز المشاركة السياسية، وتحقيق الاستقرار، وتطوير الثقافة، والوعي الوطني، ودعم الإصلاح الاقتصادي.

1- الأمن القومي: تظل الدولة المصرية ملتزمة بالحفاظ على أمنها القومي في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار.

2- بناء الإنسان: تضع الدولة المصرية ملف بناء الإنسان على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، وذلك لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

3- المشاركة السياسية: ستواصل الدولة المصرية جهودها لتطوير المشاركة السياسية وتعزيز دور المواطنين في صنع القرار، من خلال توسيع نطاق المشاركة في الانتخابات والحوار الوطني.

4- الأمن والاستقرار: ستواصل الدولة المصرية جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار، مع التركيز على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز سيادة القانون.

5- الثقافة والوعي: ستعمل الدولة المصرية على تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل، وذلك لتعزيز مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

6- الإصلاح الاقتصادى: ستواصل الدولة المصرية مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

7- مشاركة فعالة: ترحب الدولة المصرية بمشاركة جميع المواطنين في تحقيق هذه الأهداف، من خلال العمل الجاد والتعاون البنّاء والإيجابي.