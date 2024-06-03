الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد وقفة عرفات 1445 وأفضل دعاء لهذا اليوم

وقفة عرفات
وقفة عرفات

حددت البحوث الفلكية موعد وقفة عرفات 1445 والتي تسبق عيد الاضحى مباشرة ن حيث يقف المسلمون على جبل عرفة وهو ركن الحج الأعظم، والذي يبدأ من فجر يوم عرفة حتى غروبها ويليه أول أيام عيد الاضحى المبارك، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد وقفة عرفات 1445 وأفضل دعاء لهذا اليوم.

موعد وقفة عرفات 1445

يوافق موعد وقفة عرفات 1445 يوم التاسع من ذي الحجة من كل عام، ووفق البحوث الفلكية فمن المتوقع أن تكون وقفة عرفات 1445 يوم 15 ذي الحجة 1445.

ولكن يتم تحديد موعد وقفة عرفات 1445 بعد استطلاع مولد هلال شهر ذي الحجة يوم 29 ذي القعدة الجاري. 

يوم وقفة عرفات يوافق كم ميلادي؟

موعد وقفة عرفات 2024 والأعمال الصالحة فيه لغير الحاج

دعاء يوم عرفة 1445

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وفي الموطأ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وروى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

قال: أكثر ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في الموقف اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يجئ به.

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«اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع».. دعاء الفجر اليوم الإثنين 3 يونيو 2024

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