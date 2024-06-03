الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مدبولى" يشكر الرئيس السيسى ويعاهده على بذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأبنائه

الرئيس السيسى ومدبولى
الرئيس السيسى ومدبولى

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأنه تقدم صباح اليوم باستقالة الحكومة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف رئيس الوزراء أنه شرُف بتكليفه من الرئيس، بتشكيل الحكومة الجديدة.

رئيس الوزراء: أشكر كل زملائي على ما بذلوه من جهود مضنية في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس على تجديد ثقته في تولى المسئولية كرئيس للوزراء الفترة المقبلة، وأعاهد سيادته ببذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأبنائه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفات محددة من فخامة الرئيس في عدة مجالات، سيتم العمل على تنفيذها، فور الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد.

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لكل زملائه من الوزراء والمحافظين، ونوابهم، وجميع أعضاء الحكومة، على ما بذلوه من جهود مضنية، في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة.

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ب استقالة الحكومة مجلس الوزراء ب الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

الرئيس السيسى: تكليف "مدبولى" بتشكيل حكومة جديدة من الكفاءات

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

الرئيس السيسى يقبل استقالة "مدبولى" ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل