الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز

حكم قضائى نهائى يجنب الدولة خسارة مبلغ 131 مليون جنيه

المستشار مسعد عبد
المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة

نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، في الدفاع عن الدولة ومالها العام أمام جهات القضاء، وتم الحصول على حكم نهائي جنب الدولة خسارة مبلغ 130.938.450 جنيه، مائة وثلاثين مليونًا وتسعمائة وثمانية وثلاثين ألفًا وأربعمائة وخمسين جنيه.

تفاصيل الدعوى

أقامت الجمعية التعاونية لتجارة الأثاث بالمنصورة ضد رئيس حي غرب المنصورة بصفته الدعوى رقم 325 لسنة 2022 مدني كلي حكومة جنوب المنصورة، بُغية الحكم لها أولًا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من حي غرب المنصورة بمطالبة الجمعية بريع عن أرض الجمعية وما يترتب على ذلك من آثار، ثانيًا: إلغاء القرار الصادر من حي غرب المنصورة بمطالبة الجمعية بريع عن الأرض التي تستغلها.

‏وتداول نظر الدعوى بالجلسات وبجلسة 26‏/6‏/2023 حكمت المحكمة: أولًا: بعدم قبول الدعوى ‏لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الأول والثاني بصفتيهما، ثانيًا: براءة ذمة الجمعية التعاونية من المبالغ المطالبة بها مع إلزام المدعى عليه الثالث بصفته بالمصاريف.

‏لم يرتض رئيس حي غرب المنصورة بصفته الحكم سالف البيان فاستأنفه برقم 4719 لسنة 75ق، وبجلسة 9‏/1‏/2024 حكمت المحكمة، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده بصفته المصاريف.

ولما كان الثابت من تمحيص الحكم النهائي أنه قرر في أسبابه أن الجمعية المستأنف ضدها ملزمة بمبلغ 130٫938٫450 جنيه قيمة مقابل الانتفاع بقطعة الأرض التي تستغلها الجمعية، الأمر الذي جنب الدولة خسارة المبلغ المشار إليه.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.

هيئة قضايا الدولة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس حى غرب المنصورة

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