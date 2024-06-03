محمد الباز: تكليف الرئيس بتشكيل حكومة جديدة يوضح الرؤية الواعية للقيادة السياسية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، يوضح الرؤية الواعية للقيادة السياسية.



وأضاف "الباز"، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الثروة الحقيقية لدى مصر هي المواطنون، وهدف وشعار الجمهورية الجديدة هو بناء الإنسان، وهدف الحكومة دائمًا كان تحقيقه، مؤكدًا أن الدكتور مصطفى مدبولي تولى الفترة الأصعب منذ عام 2018 حتى الآن وكانت بها تحديات أمام الدولة، بالإضافة إلى الأعباء التي كانت على الدولة المصرية.

مدبولي تولى الفترة الأصعب منذ عام ٢٠١٨



وأشار "الباز" إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو وإدراك القيادة السياسية أهمية دور الشباب في بناء مصر خلال السنوات المقبلة، كان قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف إنشاء بنك كفاءات وخبرات شابة مدربة على أعلى مستوى، وبما يتماشى مع متغيرات العصر الجديدة إقليميًا ودوليًا، ويمكن الاستعانة بهم في تشكيل وقيادة الحكومة الجديدة.