مقار اعتذارات الثانوية العامة بالجيزة

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه تم تحديد عدد من مقار اعتذار الثانوية العامة بداية من اليوم الإثنين الموافق ٣ يونيو حتى يوم الأربعاء الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٤.

مقار لجان الاعتذرات للثانوية العامة بالجيزة

وأشارت مدير تعليم الجيزة إلى أن المقار جاءت كالتالي:

- إدارة جنوب الجيزة التعليمية: مقر الاعتذار مدرسة الشهيد احمد محمد سيد إبراهيم وتشمل إدارات جنوب والدقي والعمرانية والهرم كرداسة والشيخ زايد وأكتوبر الواحات وحدائق أكتوبر.

- إدارة شمال الجيزة التعليمية: مقر الاعتذار مدرسة إمبابة الثانوية العسكرية وتشمل إدارات منشأة القناطر أوسيم وبولاق الدكرور والوراق العجوزة وشمال.

- إدارة أبو النمرس: مقر الاعتذار مدرسة بنك ابو ظبي الاعدادية بنين وتشمل إدارات ابو النمرس الحوامدية البدرشين والصف والعياط اطفيح.

وأعلن وكيل تعليم الجيزة إلى أن موعد الاعتذار من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا مع تقديم الأوراق الدالة على الاعتذار.