بعد نتيجة الاعدادية.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في الإسكندرية

يترقب طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، موعد تنسيق الصف الأول الثانوي الإسكندرية 2024، بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية واعتمادها رسميًا من محافظ الإسكندرية، وإعلان نسبة النجاح وأسماء الأوائل، حيث ينتظر الطلاب تنسيق مرحلة الثانوي العام والتي يتطلع كافة الطلاب على الإلتحاق به.

تنسيق الثانوية العامة 2024 الإسكندرية

تصدرت عمليات البحث خلال الساعات الماضية، التنسيق المتوقع للصف الأول الثانوي بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد أن أعلن محافظ الإسكندرية أن نسبة النجاح هذا العام تخطت العام الماضي بنسبة نجاح أعلى 3%، وينتظر الطلاب إعلان التنسيق هذا العام.

ينتظر أولياء الأمور والطلاب بترقب شديد موعد تنسيق الثانوية العامة 2024 الاسكندرية، والتي تتخطى الـ 200 درجة في المرحلة الأولى، حيث حيث جاءت المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة العام الماضي 225 درجة، ومع ارتفاع نسبة النجاح عن العام الماضي في الشهادة الاعدادية من المتوقع أن يرتفع التنسيق بالمرحلة الأولى أو يكون مثل العام الماضي بـ 225 درجة، مع انخفاض الدرجات في المرحلة الثانية والثالثة من مراحل التنسيق.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسكندرية ونسبة النجاح

بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الاعدادية الدور الأول 86.2 %، وذلك بنسبة نجاح أعلى 3 % عن العام الماضي، والذي اعتمدها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وذلك لجميع المتقدمين للأمتحانات، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 104146 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100257 طالب وطالبة.

موعد تقديم التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية

أوضح الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أن التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق من 4 يونيو 2024 وتستمر لمدة خمسة عشر يومًـا، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.