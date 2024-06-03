الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد نتيجة الاعدادية.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في الإسكندرية

الشهادة الاعدادية
الشهادة الاعدادية

يترقب طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، موعد تنسيق الصف الأول الثانوي الإسكندرية 2024، بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية واعتمادها رسميًا من محافظ الإسكندرية، وإعلان نسبة النجاح وأسماء الأوائل، حيث ينتظر الطلاب تنسيق مرحلة الثانوي العام والتي يتطلع كافة الطلاب على الإلتحاق به.

تنسيق الثانوية العامة 2024 الإسكندرية

تصدرت عمليات البحث خلال الساعات الماضية، التنسيق المتوقع للصف الأول الثانوي بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد أن أعلن محافظ الإسكندرية أن نسبة النجاح هذا العام تخطت العام الماضي بنسبة نجاح أعلى 3%، وينتظر الطلاب إعلان التنسيق هذا العام.

ينتظر أولياء الأمور والطلاب بترقب شديد  موعد تنسيق الثانوية العامة 2024 الاسكندرية، والتي تتخطى الـ 200 درجة في المرحلة الأولى، حيث حيث جاءت المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة العام الماضي 225 درجة، ومع ارتفاع نسبة النجاح عن العام الماضي في الشهادة الاعدادية من المتوقع أن يرتفع التنسيق بالمرحلة الأولى أو يكون مثل العام الماضي بـ 225 درجة، مع انخفاض الدرجات في المرحلة الثانية والثالثة من مراحل التنسيق.

تنسيق تمريض محافظة المنيا 2024 للطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية

تنسيق الثانوية العامة 2024 الدقهلية ورابط النتيجة

تنسيق التمريض 2024 محافظة الجيزة

للترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية 2024 برقم الجلوس عبر الدستور

نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسكندرية ونسبة النجاح 

بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الاعدادية الدور الأول 86.2 %، وذلك بنسبة نجاح أعلى 3 % عن العام الماضي،  والذي اعتمدها  اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وذلك لجميع المتقدمين للأمتحانات، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية  104146 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100257 طالب وطالبة.

موعد تقديم التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية

أوضح  الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أن التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم  الثلاثاء الموافق من 4 يونيو 2024 وتستمر لمدة خمسة عشر يومًـا، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2024 تنسيق الصف الأول الثانوي الإسكندرية نتيجة الشهادة الاعدادية التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية تنسيق الثانوية العامة تنسيق الثانوية العامة 2024 تنسيق الثانوية العامة 2024 الإسكندرية

مواد متعلقة

نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق مبادرة التدريب والشباب

رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد منشآت فرع الجامعة في إنجامينا بتشاد

محمد الأول على الإعدادية بالإسكندرية: لم أتلق دروسًا خصوصية وأسرتى سر تفوقى

رئيس جامعة الإسكندرية يشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة لطلاب فرع تشاد

بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية

للترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية 2024 برقم الجلوس عبر الدستور

ظهرت الآن.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86.2%

وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع إنشاء القوس الغربى لمحور اللواء عمر سليمان

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

نتنياهو: اتفقنا فى حكومة الحرب على تدمير حماس واستعادة المحتجزين

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

مؤتمر الأمن السيبراني

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل