الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بين البلدين..مصر تستهدف زيادة حجم صادراتها مع كرواتيا

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا يحمل رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بين مصر وكرواتيا بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين البلدين.

قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بين مصر وكرواتيا

مصر تستهدف زيادة حجم صادراتها إلى كرواتيا

وقال الدكتور أشرف حجر مدير مركز مصر والشرق الأوسط لدراسات المالية والاقتصادية، إن  قرار الرئيسي بالموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي يسهم في تشجع الاستثمار من خلال تخفيض الضريبة علي حقوق الملكية الفكرية والاتاوات من 20% إلي 10% مع زيادة الاهتمام من جانب الدولة المصرية التى تستهدف زيادة حجم الصادرات وفتح أسواق جديدة. 

 

وأضاف أشرف حجر في تصريح خاص لـ" الدستور " أن الصادرات الزراعية بلغت خلال الربع الاول من عام 2024  مليار ونصف دولار مقارنة بعام 2023  ليصل إجمالي حجم الصادرات المصرية بقيمة 9 مليارات دولار. 

وأشار مدير مركز مصر والشرق الأوسط لدراسات المالية والاقتصادية ، إلي أن نتيجة لذلك تظهر مدي الحاجة الي وجود اتفاقيات ازالة الازدواج الضريبي بين الدول ومن بين تلك الاتفاقيات وافق عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على القرار رقم 553 لسنة 2023 علي اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا 

 

قطاع النقل الجوي والبحري 

وأضاف أن الاتفاقية الضريبة تحدد علي الارباح الناتجة عن تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي بالدولة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعلي،وفيما يخص الاتاوات والفوائد،قال إن الدولة التي لها حق في فرض الضريبة فهى التي نشأ فيها الدخل وتم تسليمه للشخص المقيم في الدولة الأخري يجوز أن يخضع في الدولة الأخري وعلى ذلك فيجوز أن تخضع في الدولة التي نشأ فيها الدخل ولكن لا تتجاوز نسبة 10 % من الاتاوات والفوائد، في حالة إذا كان الشخص مقيم في الدولة الأخرى، فضلا عن ضرورة وضع كثير من التسهيلات التي منحتها الاتفاقية للمستثمرين في البلدين.

 

فى سياق متصل، قال أحمد عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر وقعت مايقرب من 60 إتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف لمنع الازدواج الضريبي كان آخرها مع كرواتيا، مؤكدا في تصريح خاص لـ" الدستور " أن اتفاقيات منع الازدواج الضريبي تساهم في تسريع حركة التجارة الدولية وانتقال رؤوس الأموال وتحقيق العدالة الضريبية ومنع التهرب الضريبي.

وأضاف رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن كرواتيا تعد من أهم الشركاء الصاعدين مع مصر، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 300% ليصل إلى ما يقرب من نصف مليار دولار.

أبرز الاتفاقيات بين مصر وكرواتيا 

 

وتابع: هناك عدة اتفاقيات بين مصر وكرواتيا منها اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، بالإضافة إلي ذلك أن هناك محاولات لتوفير ضمانات وحوافز للاستثمارات الثنائية في مختلف القطاعات.

وأفاد أن هناك مناقشات حول إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة أو تعزيز التفضيلات التجارية بين مصر وكرواتيا والتي تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري والسلع المتبادلة بين مصر اكرواتيا 

اتفاقية التعاون الصناعي والتكنولوجي

 وأعلن أن هناك نقاشات حول إنشاء مناطق صناعية مشتركة بين مصر وكرواتيا  التي تساهم تركيز على تبادل الخبرات والتكنولوجيا في مجالات الصناعة والابتكار.

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