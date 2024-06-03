فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا موسم 2023 - 2024.

الفائز بجائزة أفضل لاعب في أبطال أوروبا

وتُوج ريال مدريد بطلًا لدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، وذلك بانتصاره على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون مقابل، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ستاد ويمبلي الشهير بالعاصمة البريطانية لندن.

واختارت لجنة المراقبين الفنيين في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مهاجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا للموسم 2023/24.

وقدم فينيسيوس جونيور سلسلة من العروض الرائعة لريال مدريد خلال موسمه الذي حقق فيه اللقب، حيث سجل ستة أهداف، بما في ذلك الهدف الثاني الحاسم في المباراة النهائية ضد دورتموند، إضافة لصناعته 5 أهداف آخرين.

وقال اللاعب البرازيلي الدولي بعد نهائي ويمبلي:"أنا سعيد للغاية لأنني قادر على الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى مع هذا النادي، الذي منحني الكثير، إنه شيء لا يصدق. لا يمكن لأي شخص تجربته والفوز به مرات عديدة".