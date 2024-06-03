الرئيس السيسى يضع الإصلاح الاقتصادى والأمن القومى على رأس أولويات الحكومة الجديدة

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة الجديدة بمجموعة من المهام الرئيسية، تهدف إلى تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير المشاركة السياسية، وتعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، والثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل.

وتشمل هذه المهام: الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وتعزيز الديمقراطية، وتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وتطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

كما كلف الرئيس السيسي الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.