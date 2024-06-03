حبس المتهمين بسرقة موقع تحت الإنشاء بالتجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس سائق وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري؛ لاتهامهما بسرقة أبواب ألمونتال من داخل موقع بناء تحت الإنشاء، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأقرَّ المتهمان بأنهما استوليا على المضبوطات من موقع بناء تحت الإنشاء، حيث غافلا مسئولي الموقع، واستوليا على الأبواب، وحملاها على السيارة، تمهيدًا لبيعها لعملائهما.

وأضاف المتهمان أنهما يستخدمان السيارة في نقل المسروقات، وباستدعاء مسئولي موقع البناء، تعرفوا على المضبوطات، ووجهوا اتهامًا للسائق والعاطل بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

وأسفرت جهود أجهزة الأمن بالقاهرة عن ضبط "سائق، عاطل" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، حال استقلالهما سيارة نقل قيادة أحدهما، وبحوزتهما عدد من أبواب الأولوميتال "مجهولين المصدر"، وبمواجهتهما، اعترفا بسرقتهما من داخل موقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة"، وتحرر محضر بالواقعة، عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.