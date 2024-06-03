"المتحدة للرياضة" تزور معسكر المنتخب الوطنى قبل مواجهة بوركينافاسو

حرص مسئولو الشركة المتحدة للرياضة على زيارة مران المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، خلال المعسكر الحالى قبل استكمال التصفيات المؤهلة لكأس العالم، يوم 6-6 بمواجهة بوركينا فاسو ومن بعدها مواجهة غينيا بيساو يوم 10 يونيو .

وتواجد من الشركة المتحدة للرياضة، محمد يحيى لطفي، رئيس مجلس الإدارة، بحضور جمال علّام، رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة المصري، واللواء حلمي مشهور، ومحمد أبو الوفا، وخالد الدرندلي، والدكتورة دينا الرفاعي، أعضاء اتحاد الكرة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو مساء الخميس المقبل فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم ٢٠٢٦، حيث تقام المباراة فى العاشرة مساء، على أن تسافر بعثة الفراعنة فى اليوم التالى مباشرة إلى غينيا بيساو لمواجهة منتخبها هناك فى الجولة الرابعة من التصفيات المونديالية.

واستقر حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى على الخطة التى سيخوض بها مباراة بوركينافاسو، والتى تعتمد فى المقام الأول على انطلاقات الثنائى محمد صلاح فى الجبهة اليمنى ومحمود حسن تريزيحية فى الجبهة اليسرى، بمعاونة مصطفى محمد كمحطة هجومية داخل منطقة جزاء المنافس.

فى الوقت الذى سيعتمد فيه حسام حسن على ٣ لاعبين فى وسط الملعب، من خلال الدفع بلاعبان فى مركز لاعب الوسط المدافع وأماهم صانع ألعاب هو إمام عاشور ، بالإضافة للخط الدفاعى المكون من ٤ لاعبين بالنظام المعروف، بخلاف الطريقة الدفاعية التى اعتمد عليها حسام حسن فى مباراتى نيوزيلندا وكرواتيا خلال البطولةالودية التى أقيمت فى القاهرة.

وشهدت تدريبات منتخب مصر مفاقشات بين حسام حسن ومحمد صلاح، فى خطة المباراة وكيفية استغلال انطلاقات الجناحين فى الوصول لمرمى بوركينا فاسو دون اللجوء للكرات العرضية التى حتما سيتفوق فيها دفاعات بوركينا الذين يمتلكون أطوال عالية.