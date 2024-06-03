الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الفيوم يوجه بتوفير الرعاية الطبية والعلاج على نفقة الدولة للحالات المرضية

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية الأولى بالرعاية، وتوفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للفئات الأكثر احتياجًا تعينهم على مطالب الحياة، فضلًا عن توفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص، للشباب والفتيات استثمارًا لطاقاتهم الاستثمار الأمثل.

جاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالفيوم، وجبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، وأشرف درويش رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة، وممثلي جمعيات "صلاح الدين، ورسالة، وبوابة معًا للخير، ومؤسسة مصر الخير".

 

كما وجه محافظ الفيوم، خلال اللقاء بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعددٍ من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية، وسرعة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة بالتنسيق بين مديرية الصحة ومستشفى الجامعة، لشاب يعاني من ضغط بالفقرات العنقية والقطنية مما يسبب آلام بالعمود الفقرى والأعصاب، بجانب إجراء الفحص الطبي اللازم من خلال لجنة ثلاثة لإحدى السيدات تعانى من آلام بمفصل الركبة، مع توفير المفصل إذا ما دعت الحاجة لذلك بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية، وتوفير العلاج اللازم لطفلين يعانيان من مرض "ويلسن" بالتنسيق مع مستشفى فرع هيئة التأمين الصحي بالفيوم، كما وجه بسرعة التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف، لنقل مريض بشلل رباعي، من أهالي قرية البيضاء التابعة للعامرية بمركز الفيوم، خلال متابعته الطبية.

التنسيق مع الجمعيات الأهلية لعمل تدخلات بالحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية

كما وجه المحافظ، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية، بجانب توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، إضافة لبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة" لتوفير الحياة الكريمة لهم، وكذا التنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية لمساعدة عدد من الأولى بالرعاية بتوفير مشروعات من خلال التمويلات الميسرة للفئات الأكثر احتياجًا، بجانب التنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، لتوفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للأسر الأولى بالرعاية.

محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرص عمل للشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص

كما استمع محافظ الفيوم، خلال اللقاء لمطالب عدد من الشباب والفتيات ـ ومن بينهم ذوي الهمم ـ الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهًا وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشددًا على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص، مع العمل لاستثمار طاقات الشباب الاستثمار الأمثل في توفير فرص العمل الملائمة لهم.

المحافظ يوجه بفحص طلبات المواطنين الراغبين بفتح أكشاك تبعًا للوائح المنظمة

كما وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن والمراكز كافة، بفحص طلبات المواطنين الراغبين بفتح أكشاك تبعًا للوائح المنظمة لذلك، لبيان إمكانية منحهم التراخيص اللازمة لها،  مؤكدًا على سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة، لترخيص كشك وتجهيزه بالمستلزمات لمسن من ذوى الهمم مشلول القدمين وضعيف البصر، من أهالي قرية الإعلام التابعة لمركز الفيوم.

كما أكد على تكثيف أعمال النظافة بشتى المدن والمراكز للظهور بالمظهر اللائق، ورصف وتمهيد الطرق بشتى أنحاء المحافظة تيسيرًا على المواطنين في تنقلاتهم، مشددًا على مسئولي مختلف القطاعات بسرعة الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين، والعمل على تقديم الحلول الإيجابية لها تخفيفًا للأعباء عن كاهلهم.

IMG-20240603-WA0004
IMG-20240603-WA0004
IMG-20240603-WA0002
IMG-20240603-WA0002
IMG-20240603-WA0005
IMG-20240603-WA0005
اللقاء الدوري لخدمة المواطنين محافظ الفيوم فرص عمل للشباب التضامن الاجتماعى بالفيوم مركز الفيوم

مواد متعلقة

انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالفيوم

محافظ الفيوم يُسلِّم الجوازات وتأشيرات السفر لحجاج الجمعيات الأهلية

محافظ الفيوم يناقش آليات تخفيض أسعار اللحوم الحمراء ويوجه بفتح شوادر جديدة

محافظ الفيوم يسلم 150 جهاز عروسة للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج

محافظ الفيوم ومدير الأمن يتابعان حريق مصنع زيوت بكوم أوشيم (صور)

السيطرة على حريق مصنع فى الفيوم

إحالة رئيس لجنة ومراقب للتحقيق بعد تداول ورقة امتحان العلوم بالإعدادية في الفيوم

65 ألف طالب وطالبة يمتحنون الشهادة الإعدادية أمام 265 لجنة بالفيوم

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

تقارير عبرية تكشف أسرار اقتراح بايدن لهدنة غزة.. ماذا حدث قبل الخطاب؟

نتنياهو: اتفقنا فى حكومة الحرب على تدمير حماس واستعادة المحتجزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل