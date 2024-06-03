"حماة الوطن" يشكر حكومة "مدبولي": تعاملت باحترافية مع الملفات كافة

توجه حزب حماة الوطن، بالشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، التي تقدمت باستقالتها اليوم الإثنين، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

التعامل باحترافية مع الملفات كافة

وأشار الحزب، إلى أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي واجهت العالم، خلال الفترة الأخيرة، إلا أنها تعاملت باحترافية مع الملفات كافة، وهو ما كان سببًا في تخفيف آثار وحدة هذه التداعيات على المواطنين.

ولفت إلى أن إعادة تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة الجديدة، تأكيد على أن الحكومة قامت بواجبها على النحو الأمثل.

وشدد على ضرورة أن يكون التشكيل الجديد للحكومة مرتكزا على العديد من العوامل التي من شأنها تقوية الاقتصاد الوطني، ليكون أكثر قوة في مواجهة الصدمات، وكذلك استكمال مسيرة البناء والتنمية في ضوء توجهات الرئيس السيسي، نحو الجمهورية الجديدة.