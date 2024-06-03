السكك الحديدية تسير قطارات إضافية استعدادًا لعيد الأضحى

رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر للدستور :

كشف المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصرعن انتظام جداول تشغيل القطارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، بالتزامن مع صرف تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن الهيئة تقدم أكثر من طريقة لحجز تذاكر السفر بالقطارات بخلاف شبابيك التذاكر بالمحطات، منها الحجز أون لاين عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة (web site) وتطبيق على الهاتف المحمول (mobile app).

التذاكر متوفرة على السيستم حتى لا يكون هناك تلاعب

وأضاف المهندس عامر لـ"الدستور" أن كل التذاكر متوفرة على السيستم حتى لا يكون هناك تلاعب، وعن طريق الحجز بموقع الهيئة وشبابيك التذاكر بالمحطة، كما يتم الحجز أيضا عن طريق وكلاء البيع (فوري – خالص وأمان وشركائهم) على قطارات الدرجة الثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية وقطارات تحيا مصر وبعض قطارات ال VIP (905- 906- 916- 917) لتقديم خدمة أفضل لجمهور الركاب وجاري فتح التعاقدات مع وكلاء جدد (البريد المصري... )

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه يتم الحجز عن طريق 33 مكتبا منتشرين بالميادين والجامعات والنوادي والهيئات القضائية كما يوجد شبابيك حجز مخصصة للأجانب والعرب، مشيرا إلى إتاحة الحجز عن طريق الفيزا (بالجنيه المصري والعملة الأجنبية للأجانب) ببعض مكاتب وشبابيك الحجز بكافة المناطق.

تشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة على القطارات الحالية

وأضاف رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه تم تشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة على القطارات الحالية خلال الفترة من 10 / 6 / 2024 إلى 28 /6 / 2024 وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب وراحتهم، حيث تم رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات التى تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلى والبحرى وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط وزيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر، بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات، بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياة وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية على الخطوط.

جدير بالذكر أن الهيئة تقوم بأعمال الصيانة بشكل مستمر ولا تسمح بخروج أي جرار من الورشة إلا بعد التأكد من حالته الفنية لزيادة معدلات السلامة والأمان، مع ضرورة تنفيذ خطة دقيقة لأعمال التفتيش المفاجئ لكل ما يخص الصيانة، إلى جانب خطة الصيانة الدورية، وأن يتم الخروج منها بنتائج ومخرجات دقيقة تسهم في رفع معدلات الصيانة والأمان، إضافة إلى إعادة المرور الدائم للجان التفتيش لتمام تلافي ملاحظة سابقة من لجان التفتيش. وضرورة وجود دورات مياه نظيفة في كافة المحطات ومنها محطـات خطوط الضواحي والمحطات الهلت لخدمة الركاب.