الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير شارع ستالينجراد بتكلفة 27 مليون جنيه

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع ستالينجراد بنطاق حي المناخ، وذلك تماشيًا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري  وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين رافقة خلالها الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ والعميد نعمان محمد رئيس حي المناخ.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن أعمال تطوير الشارع تأتي بإجمالي بتكلفة 27 مليون جنيه، وتشمل أعمال التطوير رصف وتوسعة الطريق، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، وزيادة المسطحات الخضراء.

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع، لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد  للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكل أحياء المحافظة.

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تطوير بورسعيد طرق الغضبان تأسيس

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