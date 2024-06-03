الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرعاية الصحية: عروض تفاعلية تستخدم تقنيات الواقع المعزز والافتراضي بمعرض صحة افريقيا

الهيئة العامة للرعاية
الهيئة العامة للرعاية الصحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن مشاركتها بجناح بالمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثالث Africa Health Excon 2024، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، في الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية ومركز المنارة للمؤتمرات (EIEC) في القاهرة، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة".

 

وأوضح بيان الهيئة، أن الجناح المشارك بمعرض "صحة افريقيا" لهذا العام يقدم نموذجًا فريدًا للتكامل بين التراث الحضاري المصري وأحدث التقنيات في مجال الرعاية الصحية، يأخذ الزوار في رحلة عبر الزمن من التاريخ الفرعوني المصري إلى المستقبل التكنولوجي للرعاية الصحية من خلال عروض تفاعلية تستخدم تقنيات الواقع المعزز والافتراضي أبرزها "الغرفة الغامرة Immersive Room" و"الشاشات التفاعلية Interactive Screen" و"الأرضية التفاعلية Interactive Floor" و"الشاشات المنزلقة Sliding Screens"، بهدف استعراض انجازات الهيئة والتجهيزات العالمية لمنشآتها.

 

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن الجناح الذي تشارك به الهيئة لهذا العام هو جناح متميز ومبتكر، لافتًا أن الهيئة تهدف من خلال مشاركتها لهذا العام إلى تعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية وإبراز التطورات التكنولوجية التي تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية، فيما تعكس التزام الهيئة بتبني أحدث التقنيات لضمان تقديم رعاية صحية متميزة للمواطنين، والترويج لمشروعها للسياحة العلاجية تحت شعار العلامة التجارية "نرعاك في مصر".

 

مؤكدًا أن الترويج لمشروع الهيئة للسياحة العلاجية تحت شعار العلامة التجارية "نرعاك في مصر" واستعراض إمكانيات الهيئة على رأس أولوياتنا خلال فترة المعرض، لافتًا: تعمل الهيئة بدأب وشغف على الاستفادة من أحدث التقنيات العالمية والوقوف على آخر ما توصلت له آليات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي، وتطويعها بما يعزز دور الرعاية الصحية لتقديم رعاية طبية متميزة للمواطنين المصريين والوافدين الأجانب، وانتقاء أكثر التقنيات تقدمًا وتأثيرًا على جودة ودقة الخدمة الطبية المقدمة بما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، وخريطة الأمراض، وبما ينعكس بالإيجاب على منتفعي التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن مستهدفات الهيئة هو تبني تقنيات تعزز دورها كذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل.

 

وتدعو الهيئة جميع المشاركين ورواد معرض ومؤتمر صحة افريقيا لزيارة الجناح الخاص بالهيئة، والذي يقع في القاعة رقم 1، الجناح E4D4، للتعرف على جهود ونجاحات الدولة المصرية وهيئة الرعاية الصحية في تطوير مجالات الرعاية الصحية، واستعراض النظام الصحي المصري الحديث وخدمات السياحة العلاجية عبر برنامج "نرعاك في مصر" ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر.

 

هذا، ويشار أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثالث Africa Health Excon 2024، يفتح أبوابه للزائرين في الفترة من 4 إلى 6 يونيو 2024، ويعد فرصة ذهبية للشركات العاملة في خدمات الرعاية الصحية والدواء لاستكشاف إمكانيات الاستثمار في أفريقيا، بما يسهم في تسريع نمو تلك الصناعات على مستوى أفريقيا، فيما يجمع المؤتمر والمعرض كافة ممثلي القطاع الطبي والصحي ليوفر لهم فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في مختلف القطاعات الطبية، ومن المتوقع أن يجذب الحدث أكثر من 500 من كبرى الشركات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 60 ألف زائر من أكثر من 100 دولة حول العالم.

الهيئة العامة للرعاية الصحية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مركز مصر للمعارض الدولية ومركز المنارة للمؤتمرات الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي معرض صحة افريقيا المستقبل التكنولوجي للرعاية الصحية

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