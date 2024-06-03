الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مؤشرات تنسيق التمريض 2024 محافظة الدقهلية وشروط الالتحاق

التمريض
التمريض

يختلف تنسيق التمريض 2024 محافظة الدقهلية من عام لآخر وفق متوسط مجموع طلاب الشهادة الإعدادية في نتيجة العام الدراسي، ويهتم شريحة كبيرة من المواطنين في محافظة الدقهلية بالبحث عن تنسيق التمريض 2024 محافظة الدقهلية لأنه يوفر فرص عمل للطلاب فور التخرج، وتعرض الدستور في التقرير التالي تنسيق التمريض 2024 محافظة الدقهلية. 

تنسيق التمريض 2024 محافظة الدقهلية 

أيام قليلة ويتم إعلان تنسيق التمريض 2024 محافظة الدقهلية، وغالبًا ما يكون تنسيق التمريض 2024 محافظة الدقهلية اعلى من تنسيق جميع المدارس ومنها مدرسة الثانوي العام، نظرًا لإقبال الطلاب على مدرسة التمريض بعد الاعدادية والتي توفر فرص عمل لهم فور انتهاء الدراسية. 

ومع ارتفاع معدلات النجاح هذا العام عن العام الماضي، من المتوقع أن يرتفع تنسيق التمريض 2024 الدقهلية ليتخطى 250 درجة. 

تنسيق الثانوية العامة 2024 الدقهلية ورابط النتيجة

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الدقهلية وباقي المحافظات

شروط الالتحاق بمدرسة التمريض بعد الاعدادية 

تحدد وزارة الصحة شروط الالتحاق بمدرسة التمريض بعد الاعدادية والتي تختلف من محافظة لأخرى، حيث يعد أبرز شروط الالتحاق بمدرسة التمريض هو التوزيع الجغرافي بحيث تكون الطالبة من أبناء نفس المحافظة التي أتمت بها دراسة المرحلة الإعدادية ولا تقبل طالبات من خارج المحافظة.

ومن ضمن الشروط أيضًا  أن تكون الطالبة حاصلة على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

و أن تكون الطالبة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك،  ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة

وتلتزم مدارس التمريض  في القبول بالمجاميع الأعلى ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق، ولا يوجد استثناءات في القبول بالمدارس الثانوية للتمريض على مستوى المحافظة.

 ولابد أن يجتاز الطلاب اختبار القدرات وتتضمن اختبار اللغة الانجليزية، اختبار لغة عربية، القدرة على التعامل مع الحاسب الألي، على ألا تقل درجة المقبولين عن 70% من درجة كل مادة،  كشف الهيئة أن تكون الطالبة خالية من العيوب الخلفية والحركية وحسنة المظهر وسليمة النطق والتناسق بين الطول والوزن،  الاختبار الشخصي لها القدرة على قوة الملاحظة، اللباقة في الحديث، سرعة الاستجابة ورد الفعل، مهارات التواصل، المعلومات العامة،  الكشف الطبي يتم بواسطة القومسيون الطبي بالمنصورة لتحديد مدى اللياقة الطبية وكشف النظر وباطنة واختبار مخدرات، والاختبار النفسي يتم بواسطة أخصائي أمراض نفسية.

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رابط تقديم رياض الأطفال 2024 والأوراق المطلوبة

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أوراق تقديم اعتذارات المشاركة عن امتحانات الثانوية العامة

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