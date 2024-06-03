بفعالية استثنائية.. "فيسبوك" تعزز إستراتيجيتها لتلبية احتياجات الشباب

استضافت فيسبوك فعالية تنفيذية مميزة تضمنت كلمة هامة من رئيس الشركة توم أليسون، حيث شهدت الفعالية حضور عدد كبير من الشركاء والمعنيين.

تم خلال الجلسة استعراض الرؤية المستقبلية لـ"فيسبوك"، ومناقشة تطورات وأخبار المنتجات الجديدة التي تسعى الشركة لتقديمها.

وتناولت الكلمة الرئيسية لتوم أليسون عدة مواضيع أساسية من بينها، إستراتيجية "فيسبوك" المدفوعة باتجاهين ثوريين، والتركيز على تغيير توقعات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يعتمد بشكل كبير على الشباب وتطلعاتهم المتغيرة، والاستفادة من القدرات الجديدة المذهلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدمين.

أضاف أليسون، أن فيسبوك تعمل على توفير منصة تفاعلية ومثيرة تتيح للشباب اكتشاف العالم بطرق جديدة ومبتكرة. أكد على ضرورة تقديم تجارب مخصصة ومحسنة باستمرار لتحقيق هذا الهدف.

كذلك قال أليسون: "نحن نسعى جاهدين لجعل فيسبوك مكانًا يستمتع به الجميع، خاصة الشباب، حيث يمكنهم استكشاف العالم والتواصل بشكل أفضل."

وأكد أليسون، أن الشركة تعمل على توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدمين، مع التركيز على تقديم توصيات دقيقة وجذابة تتناسب مع اهتمامات كل فرد.

بهذه الخطوات، تؤكد فيسبوك التزامها بالابتكار المستمر وتحسين خدماتها لتلبية احتياجات مستخدميها بشكل أفضل وأكثر فعالية.