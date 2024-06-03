بعد استقالتها.. تاريخ التعديلات الوزارية السابقة

بعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة تصاعدت التكهنات على الساحة السياسية حول مصير الحكومة الحالية، وبالتالي كان طرح تغيير الحكومة، أمرًا مهمًا للنظام السياسي وأيضًا للمواطنين، كما يمنح فرصة لطرح رؤى مغايرة تظهر فيها الحكومة الجديدة أكثر نشاطًا وتضامنًا مع المواطنين، لذا كان من الضروري أن تتدخل القيادة السياسية لضخ دماء جديدة تسهم في تحسين الأداء العام للدولة.

وفيما يلي نستعرض تاريخ الحكومات في الفترة من 2014 حتى 2024

حكومة المهندس إبراهيم محلب

كلف المهندس إبراهيم محلب بتشكيل وزارته الأولى في ٢٦ فبراير ٢٠١٤، وصدر قرار تشكيل الوزارة وأدت اليمين الدستورية في ١ مارس ٢٠١٤، واستقالت الوزارة في 9 يونيو ٢٠١٤ عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية.

أما وزارته الثانية كلف بها في ٩ يونيو ٢٠١٤، وصدر قرار تشكيل الوزارة في ١٦ يونيو ٢٠١٤، فيما أدت الوزارة اليمين الدستورية في ١٧ يونيو ٢٠١٤، واستقالت الوزارة في ١٢ سبتمبر ٢٠١٥.

حكومة المهندس شريف إسماعيل

كلف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الوزارة في ١٢ سبتمبر ٢٠١٥، وأدت اليمين الدستورية في ١٩ سبتمبر ٢٠١٥، واستقالة الحكومة في ٥ يونيو ۲۰۱۸ بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وتأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الثانية في ٢ يونيو ۲۰۱۸ بمدة (سنتان و٨ أشهر و١٧ يومًا).

حكومة الدكتور مصطفى مدبولي

تعد الوزارة الرابعة والعشرون بعد المائة في تاريخ مصر، حيث كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الوزارة في ٧ يونيو ۲۰۱۸، وأدت اليمين الدستورية في ١٤ يونيو ٢٠١٨.

وأجريت العديد من التعديلات خلال فترة حكومة مدبولي، في ١٤ فبراير ۲۰۱۹ وصدر قرار رئيس الجمهورية بتعيين عاصم عبد الحميد حافظ الجزار وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي ۲۷ فبراير ۲۰۱۹ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بقبول استقالة وزير النقل هشام عرفات مهدى أحمد.

وفي ٢٧ فبراير ۲۰۱۹ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة بالقيام مؤقتًا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه، وفي ١١ مارس ۲۰۱۹ صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيين كامل عبد الهادي فرج الوزير وزيرا للنقل.

وفي ٢٢ ديسمبر ۲۰۱۹ صدر قرار رئيس الجمهورية بأن يكون مصطفى كمال مدبولي محمد الوزير المختص بشئون الاستثمار والوزير المختص بشئون الإصلاح الإداري بالإضافة لمهام

منصبه، وتعين الوزراء التالي أسمائهم:

خالد أحمد العناني علي عز وزيرًا للسياحة والآثار

عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة وزيرًا للعدل

هالة حلمي السعيد يونس وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية

رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط، وزيرة للتعاون الدولي

أسامة حسن عطوة هيكل، وزير دولة للإعلام.

محمد منار كمال عبد الحميد عنبة وزيرًا للطيران المدني

. نيفين رياض عبد المجيد القباج وزيرة للتضامن الاجتماعي.

. السيد محمد مرزوق القصير وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي

نيفين عصام الدين حسن جامع وزيرة للتجارة والصناعة

علاء الدين فؤاد السيد أبو حسن وزيرًا لشئون المجالس النيابية

وفي ١٩ يوليو ۲۰۲۰ صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيين محمد أحمد مرسي خلف الله وزير دولة للإنتاج الحربي، وفي ٢٥ أبريل ۲۰۲۱ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بقبول الاستقالة المقدمة من وزير الدولة للإعلام أسامة حسن عطوة هيكل.

في ٢٨ أكتوبر ۲۰۲۱ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عاطف عبد الغفار محمد بأعمال وزيرة الصحة والسكان هالة مصطفى السيد زايد لحين شفائها.

وفي ١٣ أغسطس ۲۰۲۲ صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيين الوزراء التالية أسمائهم وأدوا اليمين في ١٤ أغسطس ٢٠٢٢:

خالد عاطف عبد الغفار محمد وزيرًا للصحة والسكان

. هشام عبد الغني عبد العزيز آمنة وزيرًا للتنمية المحلية

. محمد عباس حلمي هاشم وزيرًا للطيران المدني

محمد أيمن أحمد عاشور وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي

. رضا السيد محمود حجازي وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني

محمد محمد صلاح الدين وزير دولة للإنتاج الحربي

سها سمير ناشد جندي وزيرة دولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

. نيفين يوسف محمد الكيلاني وزيرة للثقافة

. هاني عاطف نبهان سويلم وزيرًا للموارد المائية والري

محمود مصطفى كمال عصمت وزيرًا لقطاع الأعمال العام

أحمد سمير محمود علي صالح وزيرًا للتجارة والصناعة

حسن محمد حسن شحاتة وزيرًا للقوى العاملة

أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين وزيرًا للسياحة والآثار