الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصلحة المواطن فى المقام الأول.. 7 تكليفات من الرئيس السيسى للحكومة الجديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أولويات أجندة عمل الحكومة الجديدة، التي سيتم تشكيلها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك عقب تقديم استقالة الحكومة الحالية.

وكلف الرئيس "السيسي" الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف.

وحدد  الرئيس السيسي سبع أولويات رئيسية للعام المقبل، تركز على الحفاظ على الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتعزيز المشاركة السياسية، وتحقيق الاستقرار، وتطوير الثقافة والوعي الوطني، ودعم الإصلاح الاقتصادي.

1- الأمن القومي: تظل الدولة المصرية ملتزمة بالحفاظ على أمنها القومي في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار.

2- بناء الإنسان: تضع الدولة المصرية ملف بناء الإنسان على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، وذلك لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

3- المشاركة السياسية: ستواصل  الدولة المصرية جهودها لتطوير المشاركة السياسية وتعزيز دور المواطنين في صنع القرار، من خلال توسيع نطاق المشاركة في الانتخابات والحوار الوطني.

4- الأمن والاستقرار: ستواصل الدولة المصرية جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار، مع التركيز على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز سيادة القانون.

5- الثقافة والوعي: ستعمل الدولة المصرية على تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل، وذلك لتعزيز مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

6- الإصلاح الاقتصادي: ستواصل الدولة المصرية مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

7- مشاركة فعالة: ترحب الدولة المصرية بمشاركة جميع المواطنين في تحقيق هذه الأهداف، من خلال العمل الجاد والتعاون البناء والإيجابي.

وتهدف هذه الأولويات إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، وتعزيز مكانة مصر كدولة قوية ومستقرة في المنطقة.

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