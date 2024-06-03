الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

افتتاح الفرع الثاني للمعرض الدائم لإصدارات الأزهر الشريف بمدينة البعوث الإسلامية

الدكتور نظير عياد
الدكتور نظير عياد

افتتح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، الفرع الثاني للمعرض الدائم لإصدارات الأزهر الشريف بمدينة البعوث الإسلامية بعد فرع الجامع الأزهر؛ وذلك بحضور السيد محمود صبيحة رئيس قطاع مدن البعوث، والدكتور  حسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية، والدكتور  محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني، والدكتور محمد أبو المعاطي مدير عام المطبوعات بالمجمع.

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وقال الأمين العام، إن افتتاح هذا المعرض يأتي في إطار اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور  أحمد الطيب- شيخ الأزهر بالطلاب الوافدين في مختلف المراحل التعليمية ورعايتهم وتقديم شتى سبل الدعم اللازم لهم خاصة فيما يتعلق بتنمية مهاراتهم العلمية والتثقيفية؛ وذلك لأهمية هؤلاء الطلاب كسفراء للأزهر في مختلف دول العالم لينشروا منهجه الوسطي، مما يسهم في دعم وترسيخ السلام واحترام الآخر وتصحيح المفاهيم الخاطئة.


فيما أضاف الدكتور  حسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية، أن الإصدارات العلمية لقطاعات الأزهر الشريف يتم إصدارها بمنهجية علمية دقيقة تسعى للوصول إلى إيضاح وتبسيط الكثير من القضايا الفكرية المطروحة على الساحة، مما يضيع الفرصة على الفكر المتطرف في استغلال عقول الناس، فضلًا عن دورها في التأكيد على أهمية المواطنة والتعايش السلمي، وترسيخ مفاهيم السلام والرحمة والعدل والمساواة، إضافة إلى تفنيد قضايا الإلحاد والشبهات والانتحار والقضايا الأسرية والمجتمعية والرد عليها بمنطقية تناسب الفئات والشرائح المختلفة.


وأوضح الدكتور محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني، أن الإصدارات العلمية تتميز بالتنوع من جانب الموضوعات التي تستعرضها، وهو ما يتحقق من جانب تنوع كُتَّابها من العلماء القدامى والحاليين في التخصصات الشرعية المختلفة، كما تعالج الكثير من القضايا الفكرية المهمة، والقضايا الجدلية التي تمثل أهمية لمختلف فئات المجتمع.

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عياد الأزهر الشريف فرع الجامع الأزهر محمود الهواري

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