الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توريد نحو 604 آلاف طن قمح لشون وصوامع الشرقية

القمح
القمح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن ٦٠٣٩٨٠ طنًا و٩٧٥ كيلو قمح، موضحًا أهمية إجراء متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

من جهتها، أوضحت  فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن أسعار شراء القمح المنتج محليًا والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين هي 2000 جنيه للإردب درجة نقاوة 23.5 قيراط، و1950 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 23 قيراط، و1900 جنيه للإردب درجة نقاوة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.

توريد القمح بالشرقية

وأضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن الجهات المسوقة تتحمل المسئولية الكاملة في الحفاظ على الأقماح المخزنة وسلامتها من التلف باتباع أساليب التخزين السليمة وتوفير مواد التبخير اللازمة كذلك عند تعرض الأقمـاح المخزنة لأي عجز أو تسريب أو انخفاض في درجات النظافة عن الدرجات المُسلَّم بها القمح المحلي.

وتعتبر محافظة الشرقية في صدارة محافظات مصر التي تنتج القمح وتزرعه، وتحتل المحافظة المركز الأول في زراعة وإنتاج القمح سنويًا على مستوى محافظات مصر.

وقال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه قد تمت زيادة زراعة القمح بالمحافظة هذا العام بمقدار 14 ألف فدان عن العام الماضى، مؤكدًا أنه تمت زراعة 394 ألف فدان و149 بمحصول القمح هذا العام.

وأضاف أنه قد تم تشكيل لجان المرور الدوري والمتابعة على زراعات القمح وجميع الحقول بجميع مراكز المحافظة للحصول على أفضل إنتاجية.

توريد محصول القمح وكيلة وزارة التموين بالشرقية أسعار شراء القمح الجهات المسوقة محافظة الشرقية

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