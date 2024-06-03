الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ميناء دمياط يستقبل سفن قمح ضخمة من روسيا وليبيريا

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادر الميناء 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة (OCEAN S) والتي ترفع علم ليبيريا ويبلغ طولها 169 مترًا، وعرضها 26 مترًا، القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تُقدَّر بـ25200 طن من القمح لصالح القطاع الخاص والسفينة (THALASSINI)، والتي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 230 مترًا وعرضها 32 مترًا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تُقدَّر بـ63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

حركة الصادرات والواردات

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39949 طنًا تشمل: 5707 أطنان يوريا، 1773 طن ملح معبأ، 1500 طن مولاس، 428 طن بودرة جبس، 2300 طن علف بنجر، 1250 طن أسمنت معبأ، 14152 طن كلينكر، و12839 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57533 طنًا تشمل: 23893 طن قمح، 17299 طن ذرة، 5129 طن حديد، 2400 طن فول صويا، 8100 طن خردة، و712 طن ابلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 810 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 254 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2699 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 27720 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 172406 أطنان.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1110 أطنان قمح متجه إلى صوامع  القليوبية، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 21 حاوية 40 قدم قادم من ميناء أكتوبر الجاف، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5132 حركة.

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