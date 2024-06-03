أعربت الفنانة القديرة سوسن بدر عن فخرها الكبير بتقديم سلسلة العمل الدرامي الوثائقي "أم الدنيا 2"، مؤكدة أنه يسهم فى نشر الوعي للحضارة المصرية وعصورها المختلفة عبر الأجيال، معربة عن سعادتها بإطلاق أولى الحلقات يوم الخميس المقبل الموافق 6 يونيو على منصة WATCH IT الرقمية.

سوسن بدر لـ"الدستور" : "أم الدنيا 2" فريد من نوعه.. و"المتحدة" تنعش سوق الدراما

وأكدت "سوسن"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنها تعتبر السلسلة من أهم الأعمال التى قدمتها على مدار مشوارها الفني، كونه عملًا فريدًا من نوعه.. تاريخيًا وثائقيًا هامًا وكل خطوة فيه حقيقية ومدروسة بشكل ممتاز، وتعد الأولى من نوعها التي تسرد تاريخ الحضارات التي مرّت بها مصر منذ بداية التاريخ حتى وقتنا الراهن، وذلك في إطار تشويقى وإنساني.

سوسن بدر: الشركة المتحدة تنعش سوق الدراما وتتيح فرصة المشاهدة للجميع

وأشادت سوسن بمجهودات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موجهة الشكر لكل القيادات والمسئولين، وكذلك الدكتورة نشوى جاد، التى لم تبخل بأي شيء وتهتم بكل تفصيلة لتقديم عمل هادف متكامل، مؤكدة أن هناك تطورًا ملحوظًا فى الدراما المصرية، منذ أن تولت المتحدة الأمر، قائلة: أنا فخورة وسعيدة جدًا بحالة الانتعاشة الدرامية، وتقديم عدد كبير من المسلسلات التى تناقش عددًا كبيرًا من القضايا المهمة، والأعمال الوثائقية على القنوات الفضائية، والمنصات التى تتيح فرصة المشاهدة للجميع، وكذلك الأعمال التى تفتح الأبواب للشباب الواعدين، وتتيح فرص عمل بشكل دوري لعمال الديكور والإضاءة والفنيين وغيرهم، طوال العام.

تفاصيل وأحداث "أم الدنيا 2"

ويتناول "أم الدنيا 2" قصة دخول العائلة المقدسة إلى مصر، ويرصد أهم الأماكن التي زارها السيد المسيح خلال مدة تعدت الثلاث سنوات في بداية حياته على الأرض مع العائلة المقدسة عندما هربوا إلى مصر من بطش الملك هيرودس، إلى جانب ملخص لحياة السيد المسيح، ودخول المسيحية لمصر عن طريق القديس مار مرقس الرسول وتأسيس كنيسة الإسكندرية ومدرسة الإسكندرية اللاهوتية، ولمحات من تاريخ المسيحية في مصر، وفترة الاضطهاد الروماني خلال فترتي حكم الإمبراطوريين ديكيوس ودقلديانو، والتي شهدت عصر الاستشهاد المسيحي، ثم انطلاق فكرة الرهبنة المسيحية التي بدأت من أرض مصر وانطلقت إلى العالم، وآبائها الكبار القديسين أنطونيوس وباخوميوس ومقاريوس.

ويعد العمل الوثائقي الدرامي أم الدنيا 2 أحدث الأعمال الأصلية لمنصة WATCH IT الرقمية، والمقرر عرضه حصريًا على شاشتها يوم الخميس المقبل الموافق 6 يونيو، الذي يتناول قصة دخول العائلة المقدسة إلى مصر، وهو بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر، ومن إخراج محمود رشاد.