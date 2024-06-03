لا زالت في حالة صدمة.. القصة الكاملة لحريق منزل الفنانة سمية الألفي

ماس كهربائي كان السبب في الأزمة الصحية التي تعرضت لها الفنانة القديرة سمية الألفي والدة الفنان أحمد الفيشاوي، والذي تسبب في اندلاع حريق داخل منزلها في صالة المنزل والمطبخ والحمام، ما أدى إلى إصابتها بضيق في التنفس.



وتصدرت الفنانة سمية الألفي محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب هذا الحريق الذي تعرضت له بشكل مفاجئ أثناء نومها في المنزل، ولم تستطع الخروج منها إلا بوجود سيارات المطافئ التي سيطرت على الموقف وأخمدت النيران.

تفاصيل الحالة الصحية لـ سمية الألفي



وكشفت مصادر مقربة من الفنانة سمية الألفي عن تحسن حالتها الصحية إثر إصابتها باختناق وضيق تنفس نتيجة حريق المنزل الذي تعرضت له، وأكد المصدر أنها لا زالت في حالة من الصدمة بسبب ما وقع لها، وهي حاليا تجلس مع نجلها أحمد الفيشاوي في منزله حتى التعافي والانتهاء من تصليحات المنزل حتى تتمكن من العودة للعيش فيه.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الجيزة وانتقل رجال المباحث والحماية المدنية إلى المكان، وتبين نشوب الحريق داخل شقة الفنانة سمية الألفى على مساحة 120 مترا.

والتهمت النيران محتويات الشقة وأصيبت الفنانة بحالة اختناق لها وتم إسعافها بالمكان ونقلها إلى المستشفى ليتم إجراء بعض الفحوصات الطبية لها وتمت عملية الإخماد بالكامل.

أحدث أعمال أحمد الفيشاوي

فيلم "بنقدر ظروفك" يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

وتدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول قصة حسن وملك اللذين يعيشان في حارة فقيرة، ويحاولان التغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة من أجل صمود حبهما، فيقومان بفتح مشروع لمساعدة الأهالي على شراء الأشياء بأقل الكميات