تحديث لحظى.. سعر الذهب عيار 21 بالجنيه المصرى

تشهد أسعار الذهب في مصر تحركات ضعيفة مع بداية جلسة اليوم، الإثنين، وذلك في ظل غياب الحافز المناسب لدفع الذهب إلى التحرك في اتجاه واضح، ليبقى التذبذب هو المسيطر على تحركات السعر المحلي.

ويقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائه بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر.

أسعار الذهب فى مصر

افتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3105 جنيهات للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وذلك بعد أن انخفض السعر يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3105 جنيهات للجرام، بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3110 جنيهات للجرام.

التذبذب الحالي في سعر الذهب المحلي يأتي في ظل تتبع سعر الذهب العالمي والارتباط المتزايد حالياً بين السعرين، وكون الذهب العالمي يشهد تذبذبًا أيضاً دون اتخاذ اتجاه واضح، فذلك يساعد على استمرار التحركات العرضية في سعر الذهب المحلي.

من جهة أخرى، تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية خلال تداولات اليوم بشكل طفيف، ليتداول متوسط السعر حالياً عند 47.30 جنيه لكل دولار.

الطلب على الذهب

يشهد الطلب المحلي على الذهب تراجعًا خلال الفترة الحالية، وقد يبدأ في التزايد التدريجي بسبب موسم عيد الأضحى القادم، ولكن بشكل عام الطلب على الاستثمار في الذهب وشراء السبائك والعملات الذهبية شهد تراجعًا خلال الفترة الأخيرة.

ويرجع السبب وراء ضعف الطلب المحلي على الذهب إلى تراجع الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن وتحوط بعد تعويم سعر الصرف وتراجع سعر الذهب من مستويات أعلى من 4000 جنيه للجرام، ما قلل من الثقة فى حركة السعر المحلي خلال هذه الفترة.

تراجع عوامل تسعير الذهب المتمثلة في الطلب على الذهب وحركة سعر صرف الدولار زاد من تأثير العامل الثالث، وهو تأثير سعر أونصة الذهب العالمي الذي يعد المحرك الأساسي حالياً، وإن كان تأثير حركة الذهب العالمي أقل على السعر المحلي أيضًا.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

تستقر تداولات أونصة الذهب العالمي مع بداية تداولات هذا الأسبوع، ولكن هناك ضغطا سلبيا دفع السعر سريعا إلى تسجيل أدنى مستوى في 3 أسابيع قبل أن يتعافى السعر من جديد، ويبقى الترقب في الأسواق لصدور بيانات قطاع العمالة الأمريكية خلال تداولات هذا الأسبوع.

تحركات الذهب المحلي تظل عرضية بشكل كبير وسط تحركات ضعيفة في سعر صرف الدولار في البنوك المركزية، بالإضافة إلى التذبذب الحالي في سعر الذهب العالمي، وبالتالي لا يوجد حافز قوي ليدفع الأسعار لاتخاذ اتجاه محدد.

ويتداول سعر أونصة الذهب العالمي حاليًا عند المستوى 2325 دولارا للأونصة لتحاول كسر هذا المستوى والإغلاق أسفله، بعد أن سجل السعر بالفعل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع عند 2314 دولارا للأونصة.

الإغلاق تحت 2325 دولارا يدفعه إلى مزيد من الهبوط واستهداف 2300 دولار، ثم منطقة 2270- 2280 دولارا للأونصة. بينما ارتداد السعر لأعلى والاستقرار فوق المستوى 2340 دولارا يقلل من الضغط السلبي على الذهب.

سعر الذهب المحلى

استقر سعر الذهب المحلي اليوم ليتحرك في نطاق محدود فوق المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21، ولكن تبقى الأسعار تفتقد إلى الحافز للصعود لتبقى التداولات فوق هذا المستوى.

سعر الذهب المحلي مرتبط حاليًا بالسعر العالمي بشكل كبير، ما قد يعرضه لمزيد من التحركات في اتجاهات مختلفة، خاصة مع غياب عوامل التسعير الأخرى الأكبر تأثيرًا على الذهب، مثل سعر صرف الدولار والطلب المحلي.