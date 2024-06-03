الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسام حسن يستكتشف قوة الخيول البوركينية من خلال مباريات أمم أفريقيا

حسام حسن
حسام حسن

عكف حسام حسن المدير الفني لـ المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، على مشاهدة مباريات منتخب بوركينا فاسو في بطولة أمم أفريقيا 2023 التى استضافتها كوت ديفوار مطلع العام الحالي، بهدف اكتشاف نقاط القوة والضعف لدى منتخب الخيول البوركينية، خاصة بعدما حقق منتخب الخيول البوركينية نتائج قوية في الدور الاول ثم خرج من دور الـ16 بعد الخسارة أمام منتخب مالي.

وحرص العميد على دراسة منتخب بوركينا فاسو من خلال مشاهدة بعض لقطات من مباريات الفريق المنافس خلال بطولة أمم أفريقيا الأخيرة التى أقيمت فى كوت ديفوار، من أجل تحديد نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس حتى يتم وضع الخطة المناسبة فى مباراة الخميس، لتحقيق الفوز على الخيول البوركينية.

ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة بوركينا فاسو في العاشرة مساء الخميس المقبل فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، حيث تقام المباراة فى العاشرة مساءً، على أن تسافر بعثة الفراعنة في اليوم التالي مباشرة إلى غينيا بيساو لمواجهة منتخبها هناك في الجولة الرابعة من تصفيات المونديال.

ويسعى جهاز الفراعنة لتحقيق الفوز على بوركينا فاسو بأي شكل، حتى يصل إلى النقطة التاسعة في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم، قبل السفر إلى غينيا بيساو لمواجهة منتخبها يوم 10 يونيو الجاري في الجولة الرابعة.

موقف منتخب مصر في المجموعة الأولى بتصفيات المونديال

ويقع المنتخب الوطنى، ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو، وسيراليون وإثيوبيا، وجيبوتي، ويتربع الفراعنة على قمة المجموعة، برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز على جيبوتي بنتيجة 6-0، ثم سيراليون بنتيجة 2-0، في الجولتين الأولى والثانية، ويأتي منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو في المركزين الثاني والثالث، برصيد 4 نقاط لكل منهما.

المنتخب الوطني حسام حسن أمم أفريقيا الخيول البوركينية بوركينا فاسو تصفيات المونديال

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