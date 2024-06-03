الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

6 وفيات.. تشييع جثامين ضحايا حادث قنا الأليم في قوص

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

شيع المئات من أهالي قرية الحمر والجعافرة، في مركز قوص جنوبي قنا، جثامين ضحايا الحادث المروع الذي وقع إثر تصادم سيارة ميكروباص بلودر على طريق قفط القصير، جنوبي قنا، وهم في حالة من الصدمة والانهيار على فراق 5 أشخاص من منزل واحد.


قال أحد أهالي القرية، إن الجميع في حالة ذهول على وفاة 5 أشخاص سيدة وابنيها وزوجتي أقاربها أسماؤهم كالآتي: "فوزية حمدي السيد، 36 عامًا، وابنيها وعد ماجد محمد أبوالوفا، تبلغ من العمر 5 أعوام، ومحمود ماجد محمد أبوالوفا، يبلغ من العمر 12 عامًا، وزوجتي أقاربها وكوثر محمد أبوالوفا، تبلغ من العمر 52 عامًا، وإيمان علي سعيد، تبلغ من العمر 30 عامًا، جميعم من عائلة واحدة في قرية الحمر والجعافرة مركز قوص.

 

وكان الحادث الأليم قد أسفر عن مصرع أيضًا "عبدالجابر عبداللاه راشد، يبلغ من العمر 45 عامًا، سائق السيارة، وأصيب 10 آخرين جاءت أسماؤهم كالآتي: "عبده محمد عبادي، 25 سنة، قوص، والضوي محمد إبراهيم، 38 القصير، وعبدالرحمن عبدالقادر، 5 أعوام، وسلسبيل وعبدالقادر، 6 أعوام، وضاحي عرفات أحمد، 55 عامًا، من الخطارة نقادة، وحماده محمد علي إبراهيم، 40 عامًا، قوص، جادالرب محمد أمين، حجازة قوص، 38 عامًا، وحسين عبداللطيف قريشي، 30 عامًا، قوص، موظف، وعبدالقادر محمد سيد، 30 عامًا، قوص حجازة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قفط التعليمي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

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