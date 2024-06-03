"القاهرة الإخبارية" تكشف كواليس الاتصال بين بلينكن ومسئولين إسرائيليين

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس، إن اتصال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، هدفه بحث التطورات في الداخل الإسرائيلي للوصول إلى إطار تفاهمي جديد يفضي للوصول إلى صفقة تبادل والإفراج عن المحتجزين، فضلًا عن وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت أبو شمسية، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه ليست المرة الأولى التي تتواصل الإدارة الأمريكية مع بيني جانتس، وينظر إليها إسرائيليًا وكأن أمريكا تجهز خليفة بنيامين نتنياهو، وترى في "جانتس" خليفة نتنياهو إذا ما حلت هذه الحكومة الإسرائيلية.

الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة للإفراج عن جميع المحتجزين

وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس، أن واشنطن استدعت "جانتس"، حيث ناقشت الإدارة الأمريكية على لسان وزير خارجيتها الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة للإفراج عن جميع المحتجزين، والحديث عن تبعات هذه الصفقة، وما لها من فوائد على الجانب الإسرائيلي، سواء على الوضع الاقتصادي أو علاقات التطبيع الجديدة التي قد تفتح أبوابها بعد انتهاء هذه الصفقة، والمقصود هنا "السعودية".

ونوهت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس، بأن قوات الاحتلال هدمت 5 منشآت فلسطينية في جنين وعناتا شمال شرقي القدس.